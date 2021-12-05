كأس العرب - مدرب عمان: المنتخب كامل العدد قبل مواجهة البحرين.. وأثق في اللاعبين

كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان عن جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة البحرين في ختام مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

ويتقاسم منتخبا عمان والبحرين المركز الثالث برصيد نقطة واحدة والفائز يصل للنقطة الرابعة مع انتظار تعثر العراق صاحبة النقطتين لضمان التأهل.

وقال إيفانكوفيتش المدير الفني لعمان: "على منتخب عمان أن يحقق الفوز غدا ضد البحرين من أجل الوصول إلى الدور الثاني".

وتابع "جاهزون لخوض مباراة الغد والفريق مكتمل الصفوف ولا يعاني من أي نقص".

وأضاف إيفانكوفيتش "منتخب عمان ظهر في صورة جيدة ومستعد لخوض مباراة الغد بروح معنوية عالية، وقدمنا مباريات قوية في البطولة أخرها أمام قطر".

وشدد المدرب الكرواتي "أداء لاعبي عمان جيد ويتطور ونحول في كل مباراة تقديم أفضل ما لدينا من مستوى".

وعن مواجهة البحرين كشف "سنسعى لاستغلال كل المواقف للاستفادة منها لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الثاني، لأنها ستكون مباراة مثيرة لأهميتها".

واختتم تصريحاته "أثق تماما في عناصر المنتخب والتي تمتلك إمكانيات عالية قادرة على تحقيق الفوز والمرور للمرحلة الثانية، رغم أن المجموعة قوية".