كأس العرب - مؤتمر مدرب موريتانيا: نسعى للظهور بشكل أفضل ضد سوريا

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 15:50

كتب : محمد الجزار

ديدييه جوميز مدرب موريتانيا

يتمنى ديدييه جوميز مدرب موريتانيا أن يقدم أداء جيدا أمام سوريا يوم الإثنين في كأس العرب 2021.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي:"نريد الفوز حتى لا نودع البطولة بثلاث هزائم. كأس العرب إعداد مثالي لبطولة إفريقيا، المشاركة فيها كانت مهمة لإشارك لاعبين شباب وآخرين أصحاب خبرة".

وأضاف "متفائلون بتقديم أداء طيب أمام سوريا، علينا استغلال الفرص جيدا. علينا اللعب بدفاع جيد مثلما فعلنا أمام الإمارات. استعددنا جيدا".

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ومن جانبه قال سي هارونا لاعب الفريق:"البطولة فرصة للظهور بشكل طيب من أجل فرصة الاحتراف في الدوريات العربية. أمام سوريا علينا الاستحواذ أكثر على الكرة من أجل الفوز".

وخسرت موريتانيا أمام تونس والإمارات لكن فرصتها قائمة في التأهل للدور ربع النهائي.

عليها أن تهزم سوريا وأن تخسر تونس أمام الإمارات.

وأن يكون فارق أهدافها أفضل من تونس وسوريا.

موريتانيا كأس العرب
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