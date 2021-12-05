الإسماعيلي لـ في الجول: استقرينا على التدعيمات وبراون وافق عليها.. ونتفاوض لإتمام التعاقد

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 15:09

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

كشف أشرف خضر عضو اللجنة الفنية للإسماعيلي أن كل الظروف التي يمر بها الفريق تثبت أنه في حاجة للاعبين جدد.

وقال خضر لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي في حاجة ضرورية للاعبين جدد في عدد من المراكز".

وأوضح "نجحنا في تحديد عدد من اللاعبين الذين وافق عليهم المدرب خوان براون، والآن نعمل على التعاقد معهم".

أخبار متعلقة
براون يحدد مصير الترهوني في الإسماعيلي الإسماعيلي يعلن رحيل العجوز وأبو جريشة بسبب تخفيض النفقات.. الإسماعيلي يبحث إجراء تغييرات في الجهاز الفني

وشدد "مسألة الانتهاء من تلك التعاقدات ليست بالأمر السهل، لأنهم مرتبطين بأنديتهم".

ويستعد الإسماعيلي للقاء سموحة في الجولة السابعة من الدوري يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر -قبل الأخير- في ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن.

الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
سيسيه أساسي في ودية الزمالك ضد بايونيرز كأس العرب - نفاد 85% من تذاكر مباراة مصر ضد الجزائر كارتيرون لـ في الجول: وافقت على رحيل حسين فيصل.. وسعيد من أجله الآن حسين السيد لـ في الجول: عدم قيد حسين فيصل مسؤولية كارتيرون.. ولا علاقة لنجلي
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو يقود أول مباريات رالف ضد كريستال بالاس 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي لـ في الجول: استقرينا على التدعيمات وبراون وافق عليها.. ونتفاوض لإتمام التعاقد 21 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مدرب البحرين: هدفنا الفوز ضد عمان للتأهل رفقة قطر 26 دقيقة | كأس العرب 2021
سيسيه أساسي في ودية الزمالك ضد بايونيرز 27 دقيقة | الدوري المصري
ريفرز يونايتد لـ في الجول: تم إخطارنا أنه لا يمكن إذاعة مباراة المصري في نيجيريا 43 دقيقة | الكونفدرالية
صلاح يتحدث عن ضم "أصدقائه للمنتخب" وأزمة الشارة مع فتحي.. والفارق بين الأهلي والزمالك ساعة | منتخب مصر
إنزاجي: فزنا على روما.. لكن هذا ليس أفضل أداء ساعة | الدوري الإيطالي
سبورت: ديمبلي سيكون أساسيا في مباراة بايرن الحاسمة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي