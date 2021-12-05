الإسماعيلي لـ في الجول: استقرينا على التدعيمات وبراون وافق عليها.. ونتفاوض لإتمام التعاقد

كشف أشرف خضر عضو اللجنة الفنية للإسماعيلي أن كل الظروف التي يمر بها الفريق تثبت أنه في حاجة للاعبين جدد.

وقال خضر لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي في حاجة ضرورية للاعبين جدد في عدد من المراكز".

وأوضح "نجحنا في تحديد عدد من اللاعبين الذين وافق عليهم المدرب خوان براون، والآن نعمل على التعاقد معهم".

وشدد "مسألة الانتهاء من تلك التعاقدات ليست بالأمر السهل، لأنهم مرتبطين بأنديتهم".

ويستعد الإسماعيلي للقاء سموحة في الجولة السابعة من الدوري يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر -قبل الأخير- في ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن.