كأس العرب - مدرب البحرين: هدفنا الفوز ضد عمان للتأهل رفقة قطر

يستهدف منتخب البحرين الفوز ضد عمان في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العرب لخطف بطاقة التأهل الثانية رفقة قطر إلى ربع النهائي.

ويتقاسم منتخبا عمان والبحرين المركز الثالث برصيد نقطة واحدة والفائز يصل للنقطة الرابعة مع انتظار تعثر العراق صاحبة النقطتين لضمان التأهل.

وقال هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين: "ندخل مباراة الغد بهدف الفوز للتأهل إلى المرحلة الثانية رغم أن المنتخب العماني قوي جدا".

وأضاف مدرب البحرين "الفوز غدا سيضمن لنا خطف البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدور المقبل رفقة المنتخب القطري".

وتابع "علينا اللعب بفعالية وتحسين الأداء والاستفادة من تجربتنا في المباراتين السابقتين وعلينا الفوز وعدم انتظار نتائج المباريات الأخرى".

وبالحديث عن الاستعداد لمباراة عمان قال سوزا: "الاعداد كان عاديا بتمارين استشفائية مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراتين السابقتين".

وأضاف "منتخب البحرين يلعب بتشكيلة تضم العديد من العناصر الجيدة وسبق لها من قبل الفوز بكأس الخليج وهدفنا كسب المزيد من الخبرات التنافسية".

وبسؤاله عن اختلاف التشكيل في كل مباراة أوضح "هذه فلسفة خاصة بعمله كمدرب له رؤيته الخاصة وكان لهذه الطريقة فعالياتها وحقق بها العديد من النتائج الجيدة".

واختتم سوزا تصريحاته "علينا تسجيل هدف مبكر في المباراة من أجل تسيير المباراة لصالحنا وضمان الفوز في النهاية".