سيسيه أساسي في ودية الزمالك ضد بايونيرز

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه للمباراة الودية ضد فريق بايونيرز، والذي شهد وجود جناح الفريق، الإيفواري رزاق سيسيه بشكل أساسي.

رزاق سيسيه النادي : الزمالك الزمالك

ويشارك سيسيه، رفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التشكيل الأساسي للفريق الذي ضم..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - رزاق سيسيه - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: عمر السعيد