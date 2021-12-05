سيسيه أساسي في ودية الزمالك ضد بايونيرز
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 15:03
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه للمباراة الودية ضد فريق بايونيرز، والذي شهد وجود جناح الفريق، الإيفواري رزاق سيسيه بشكل أساسي.
رزاق سيسيه
النادي : الزمالك
ويشارك سيسيه، رفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التشكيل الأساسي للفريق الذي ضم..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة
خط الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - رزاق سيسيه - يوسف إبراهيم "أوباما"
خط الهجوم: عمر السعيد