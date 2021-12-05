سيسيه أساسي في ودية الزمالك ضد بايونيرز

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 15:03

كتب : إبراهيم رمضان

رزاق سيسيه - الزمالك

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه للمباراة الودية ضد فريق بايونيرز، والذي شهد وجود جناح الفريق، الإيفواري رزاق سيسيه بشكل أساسي.

رزاق سيسيه

النادي : الزمالك

الزمالك

ويشارك سيسيه، رفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التشكيل الأساسي للفريق الذي ضم..

حراسة المرمى: محمد عواد

أخبار متعلقة
صلاح يتحدث عن ضم "أصدقائه للمنتخب" وأزمة الشارة مع فتحي.. والفارق بين الأهلي والزمالك صلاح.. عن تخيل الأهداف قبل تسجيلها وخماسية يونايتد ورسالته للاعبي الأهلي والزمالك بعد الـ 5-3 الزمالك يواجه بايونيرز وديا

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - رزاق سيسيه - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: عمر السعيد

رزاق سيسيه الزمالك
نرشح لكم
الإسماعيلي لـ في الجول: استقرينا على التدعيمات وبراون وافق عليها.. ونتفاوض لإتمام التعاقد كأس العرب - نفاد 85% من تذاكر مباراة مصر ضد الجزائر كارتيرون لـ في الجول: وافقت على رحيل حسين فيصل.. وسعيد من أجله الآن حسين السيد لـ في الجول: عدم قيد حسين فيصل مسؤولية كارتيرون.. ولا علاقة لنجلي
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو يقود أول مباريات رالف ضد كريستال بالاس 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي لـ في الجول: استقرينا على التدعيمات وبراون وافق عليها.. ونتفاوض لإتمام التعاقد 21 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مدرب البحرين: هدفنا الفوز ضد عمان للتأهل رفقة قطر 27 دقيقة | كأس العرب 2021
سيسيه أساسي في ودية الزمالك ضد بايونيرز 27 دقيقة | الدوري المصري
ريفرز يونايتد لـ في الجول: تم إخطارنا أنه لا يمكن إذاعة مباراة المصري في نيجيريا 43 دقيقة | الكونفدرالية
صلاح يتحدث عن ضم "أصدقائه للمنتخب" وأزمة الشارة مع فتحي.. والفارق بين الأهلي والزمالك ساعة | منتخب مصر
إنزاجي: فزنا على روما.. لكن هذا ليس أفضل أداء ساعة | الدوري الإيطالي
سبورت: ديمبلي سيكون أساسيا في مباراة بايرن الحاسمة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي