صلاح يتحدث عن ضم "أصدقائه للمنتخب" وأزمة الشارة مع فتحي.. والفارق بين الأهلي والزمالك

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عما يقال بشأن ضمه اصدقائه للمنتخب والخلاف على شارة القيادة مع أحمد فتحي.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

كما تحدث صلاح عن الفارق بين الأهلي والزمالك ومشكلة التحكيم المثارة في الفترة الأخيرة.

أصدقاء صلاح والمنتخب

وقال محمد صلاح عبر منصة شاهد: "أضحك عندما أسمع أنني أضم أصدقائي للمنتخب".

وتابع ضاحكا "أعرف أن رضا عبد العال هو من قال ذلك، ولكن كوكا لم ينضم للمنتخب في التجمع الماضي رغم أنهم قالوا إنه ينضم لأنه صديقي".

وشدد "هل يلعب عبد الله السعيد لأنه صديقي؟ أحب رضا عبد العال وأشاهده لأنه شخص جيد أحبه وأحترمه لكن كلامه هنا غير حقيقي وغير منطقي".

وأضاف صلاح "علاقتي بكل اللاعبين جيدة وأنا معهم منذ سنوات طويلة".

وكشف "منتخب مصر فوق أي شيء، ولا أحد يمكنه فرض رأيه عليه ولا يمكنني وضع مصلحتي قبل مصلحة المنتخب".

شارة القيادة

وعن أزمة شارة القيادة كشف صلاح "تحدثت مع أحمد فتحي في ملف شارة القيادة في المعسكر قبل الأخير، هو رأى أن الطريقة التي تم تقديم القصة له في البداية لم تكن جيدة".

وتابع صلاح "علاقتي بأحمد فتحي دائما جيدة، ولكن طريقة تقديم القصة له هو ما أغضبه دون الخوض في التفاصيل".

وشدد قائد الفراعنة "لم أطلب أن أكون قائدا لـ المنتخب، بالعكس هذا أمر يضع علي مزيدا من الضغط".

وأضاف "اللاعب المصري يخاف من المدرب الأجنبي أكثر لأنه يعرف أن الإعلام يكون ضاغطا عليه بشكل أقل بعكس المدرب المصري".

الحارس الشخصي

وبالحديث عن أمر الحارس الشخصي في المباريات كشف صلاح "اتحاد الكرة تحدث معي في المعسكر أنهم سيجلبون لي حراس شخصيين بسبب ما حدث في أنجولا".

وأضاف "ما حدث في مصر أيضا قبل معسكرين، وأنهم كانوا خائفين من رد فعل ليفربول لو تكرر نفس المشهد".

وتابع قائد الفراعنة "الناس دائما تقول إن صلاح هو من طلب الحراس لأن ذلك سيجلب مشاهدات أكبر".

وأجاب ضاحكا "أنا اللي باكل الجبنة طول الوقت".

التحكيم في مصر

وبالحديث عن رأيه في مشكلة التحكيم في مصر أوضح "لا أريد أن أظلم الحكام بالقول إن لديهم مشكلة، لكن الأهلي والزمالك يضغطون عليهم كثيرا".

وأضاف صلاح "أتمنى أن يساندهم اتحاد الكرة ولجنة الحكام أكثر ويساعدوهم بشكل أكبر. لا يوجد حكم ينصر فريقا على آخر، وهناك الآن تقنية الفيديو كذلك".

وشدد "أيا كان، لا يجب على لجنة الحكام أو اتحاد الكرة أن يتعرضوا للضغط من الأهلي أو الزمالك ويعاقبوا حكما بشكل علني لإرضاء أحد الطرفين".

وأوضح محمد صلاح "لا يوجد أي حكم يريد أن يكون سيء في مجاله".

وواصل "لا أتذكر أنني رأيت حكما يُمنع من التحكيم لأي فريق مدى الحياة هنا في إنجلترا".

الفارق بين الأهلي والزمالك

وبسؤاله لماذا يحقق الأهلي نتائج أفضل من الزمالك في آخر 10 سنوات أجاب "لا أشاهد الكثير من المباريات لكن يمكن بسبب الاستقرار الأكبر في الأهلي".

وتابع "الأهلي دائما ما يضغط لاعبيه ليضعهم على نظام معين، وأنه في حالة الخطأ سيكونون في الخارج".

وشدد "لا أعرف مدى استقرار الزمالك، لكن جيل باسم مرسي مثلا كله غير موجود الآن بعكس الأهلي الذي يخرج منه لاعب ويدخل لاعب بدلا منه".

واختتم صلاح تصريحاته "لا أعرف الأمر بالضبط لأنني لست متابعا للكرة في مصر بالدرجة الكبيرة".