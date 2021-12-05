إنزاجي: فزنا على روما.. لكن هذا ليس أفضل أداء

أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي سعادته بالفوز على روما بثلاثة نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وشدد إنزاجي على أنه رغم الفوز على روما بهذة النتيجة إلا أنه يرى أن الفريق لم يقدم الأداء الأفضل له خلال المباراة، حيث أوضح أن هناك إختلافات بين أسلوبه وأسلوب المدير الفني السابق للفريق أنطونيو كونتي.

وأضاف إنزاجي في تصريحات لموقع دازن: "لا أعرف ما إذا كان هذا أفضل أداء لنا، لكننا واجهنا فريق روما الذي خسر على أرضه مرة واحدة فقط، لذا فإن المجيء إلى هنا والفوز بهذا الشكل يعزز حقا تقديرنا لذاتنا".

وتابع "إنها إشارة رائعة وأعتقد أن العديد من المشجعين الذين حضروا إلى روما للمشاركة في المباراة سيعودون وهم سعداء بتلك النتيجة".

وواصل "أنا محظوظ لأن لدي لاعبين متعددين تحت تصرفي، على سبيل المثال ، كان روبرتو جاليارديني هو رجل المباراة في نهاية الأسبوع وسجل هدفا، لكنه بقي على مقاعد البدلاء اليوم، إنه لأمر رائع أن يكون الجميع متاحا ومستعدا للعب عند الحاجة".

وبتلك النتيجة التي فاز بها إنتر على روما فإنه يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان المتصدر، فيما يأتي روما في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.