إنزاجي: فزنا على روما.. لكن هذا ليس أفضل أداء

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 14:15

كتب : عمر خالد

سيموني إنزاجي - إنتر

أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي سعادته بالفوز على روما بثلاثة نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وشدد إنزاجي على أنه رغم الفوز على روما بهذة النتيجة إلا أنه يرى أن الفريق لم يقدم الأداء الأفضل له خلال المباراة، حيث أوضح أن هناك إختلافات بين أسلوبه وأسلوب المدير الفني السابق للفريق أنطونيو كونتي.

وأضاف إنزاجي في تصريحات لموقع دازن: "لا أعرف ما إذا كان هذا أفضل أداء لنا، لكننا واجهنا فريق روما الذي خسر على أرضه مرة واحدة فقط، لذا فإن المجيء إلى هنا والفوز بهذا الشكل يعزز حقا تقديرنا لذاتنا".

أخبار متعلقة
محمد صلاح: مورينيو طور في شخصي.. وعن الاختلاف بعد الشهرة وأمامي أكثر من 8 سنوات محمد صلاح: في ذهني أنا أفضل لاعب في العالم.. ولست قلقا من عدم الفوز بالكرة الذهبية أو ذا بيست صلاح.. عن تخيل الأهداف قبل تسجيلها وخماسية يونايتد ورسالته للاعبي الأهلي والزمالك بعد الـ 5-3 محمد صلاح: لو الأمر في يدي سأستمر مع ليفربول.. وموقفي من رغبة تشافي في ضمي لـ برشلونة

وتابع "إنها إشارة رائعة وأعتقد أن العديد من المشجعين الذين حضروا إلى روما للمشاركة في المباراة سيعودون وهم سعداء بتلك النتيجة".

وواصل "أنا محظوظ لأن لدي لاعبين متعددين تحت تصرفي، على سبيل المثال ، كان روبرتو جاليارديني هو رجل المباراة في نهاية الأسبوع وسجل هدفا، لكنه بقي على مقاعد البدلاء اليوم، إنه لأمر رائع أن يكون الجميع متاحا ومستعدا للعب عند الحاجة".

وبتلك النتيجة التي فاز بها إنتر على روما فإنه يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان المتصدر، فيما يأتي روما في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

سيموني إنزاجي روما إنتر ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
الصدارة تفلت من يد نابولي.. أتالانتا يعود بفوز يشعل قمة الدوري الإيطالي مورينيو يرفض الأسئلة بعد الخسارة من إنتر: كان على الحكم أن ينذر كريستانتي أيضا إنتر يُكرم مورينيو بثلاثية وروما يواصل السقوط التشكيل – ثلاثي دفاعي لـ إنتر وروما في مباراة خاصة لـ مورينيو
أخر الأخبار
إنزاجي: فزنا على روما.. لكن هذا ليس أفضل أداء 9 دقيقة | الدوري الإيطالي
سبورت: ديمبلي سيكون أساسيا في مباراة بايرن الحاسمة 9 دقيقة | أوروبا
محمد صلاح: لا يمكنني معرفة إن كان راموس متعمدا إصابتي أم لا.. وهناك مصريون يمكنهم اللعب في أوروبا 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح: مورينيو طور في شخصي.. وعن الاختلاف بعد الشهرة وأمامي أكثر من 8 سنوات 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السيسي: صلاح بطل ودائما مع مصر 56 دقيقة | مصر
محمد صلاح: في ذهني أنا أفضل لاعب في العالم.. ولست قلقا من عدم الفوز بالكرة الذهبية أو ذا بيست ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد صلاح: لو الأمر في يدي سأستمر مع ليفربول.. وموقفي من رغبة تشافي في ضمي لـ برشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح.. عن تخيل الأهداف قبل تسجيلها وخماسية يونايتد ورسالته للاعبي الأهلي والزمالك بعد الـ 5-3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي