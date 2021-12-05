محمد صلاح: لا يمكنني معرفة إن كان راموس متعمدا إصابتي أم لا.. وهناك مصريون يمكنهم اللعب في أوروبا

نفى محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر أن بإمكانه القول إذا ما كان سيرجيو راموس متعمدا إصابته في نهائي دوري الأبطال أم لا.

محمد صلاح النادي : ليفربول سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان ليفربول

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018 مما أثر على انطلاقته مع منتخب مصر في كأس العالم.

وأشاد صلاح بعدد من اللاعبين المصريين مشددا أن بإمكان عددا منهم اللعب في أوروبا.

وقال صلاح عما حدث مع راموس عبر منصة شاهد: "لا يمكنني أن أقول إن كان يتعمد أو لا، الكل رأى الفيديو، كانت يده ويدي مشتبكان، حقيقة لا أعرف إن كان متعمدا".

وأضاف "تقابلنا أنا وراموس في حفل أفضل لاعب من فيفا لكننا لم نتحدث، من الممكن أن يكون هناك عنف زائد ولكن لا أعرف إن كان متعمدا".

وشدد "ألم تلك الإصابة كان صعبا وهذا اليوم كان صعبا جدا، خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا والإصابة قبل شهر من كأس العالم، النادي قال لي إنني لا يجب أن ألعب كأس العالم من الأساس".

وكشف محمد صلاح "لا أحمل أي شعور سيء ضد راموس، ما حدث نصيبي، بعد عام عدنا وسجلت في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وبالحديث عن المحترفين أوضح "هناك لاعبين في مصر يمكنهم اللعب في أوروبا، ولكن التحدي هو أن نغير عقليتنا للتأقلم في الخارج".

وأضاف "اللاعب الوحيد الذي سيأتي من مصر أو الوطن العربي ويحقق أكثر ما فعلته، سيكون اللاعب الذي سيأتي ويريد أن يحقق أكثر ما فعلته، الموهبة وحدها ليست كافية".

وكشف محمد صلاح "أنا أحب طاهر وكان لديه فرصة للاحتراف لكنه رحل للأهلي، ورمضان عاد إلى مصر، وأشعر أن تريزيجيه لو كان بدأ مبكرا وكان حظه أفضل لكان حقق الكثير، هو من أقرب الناس إلى قلبي".

وواصل صلاح "كان لدي أعراض برد في مباراة المنتخب ضد أنجولا، لم أكن قادرا على الحركة ولم أكن سأشارك لكنها كانت مباراة هامة، مازلت أتعافى من آثاره حتى الآن".

وبالحديث عن إصابته بفيروس كورونا أوضح "عندما أصبت بكورونا تحدث معي النادي (هل أصبت بالفيروس في فرح؟)، ولكنهم تفهموا إنه كان حفل زفاف أخي، ولن يتزوج كل يوم".

وتابع صلاح عن حفل إيرث شوت الذي حضره "كنت أشعر برهبة وأنا داخل الحفل، قبل أسبوع حفظت خطابي في الحفل".

واختتم تصريحاته "فوجئت بدعوتي لذلك الحفل، وقيامي بتسليم أول جائزة. الأمير ويليام يحب كرة القدم ويشجع أستون فيلا، تحدثنا عن البيئة والحيوانات والحياة المائية".