السيسي: صلاح بطل ودائما مع مصر

أشاد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بـ محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر لكرة القدم.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأوضح الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم أن صلاح بطل ودائما مع مصر.

وأشار علي محمد بطل ألعاب القوى لأصحاب الهمم إلى أن أصعب لحظة في حياته كانت وقت مواجهة منتخب مصر ضد الكونغو وتأهل الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا بهدف محمد صلاح.

وطلب أحد أبطال ذوي الهمم أن يقابل محمد صلاح ولو مرة واحدة فقط.

ورد الرئيس السيسي على طلب بطل ذوي الهمم قائلا: "سنحضره، محمد صلاح بطل ودائما مع مصر هذه حقيقة".

ويتألق محمد صلاح مع فريق ليفربول هذا الموسم وسجل 13 هدفا وصنع 9 آخرين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقاد صلاح ليفربول للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرا مجموعته قبل جولة من الختام.