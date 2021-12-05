سبورت: ديمبلي سيكون أساسيا في مباراة بايرن الحاسمة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 14:15

كتب : عمر خالد

عثمان ديميبلي - برشلونة - إيبار

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني بقيادة تشافي هيرنانديز سيعتمد على عثمان ديمبلي بشكل أساسي في مباراة بايرن ميونيخ المقبلة.

أوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن تشافي يريد الفوز بهذة المباراة من أجل الإستمرار في البطولة الأوروبية هذا الموسم ولذلك سيعتمد على ديمبلي كعنصر أساسي ومهم في تلك المباراة الفاصلة التي لا بديل إلا الفوز فيها.

وتابع تقرير "سبورت" بأن اللاعب الفرنسي يمر بموسم غريب نوعا ما، حيث لعب 73 دقيقة فقط حتى الآن موزعة على ثلاث مباريات، ومع ذلك ، فإن تجديده يعد بالفعل مسألة ذات أولوية قصوى للنادي ولمدرب الفريق.

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وواصل التقرير بأن تشافي يرى في ديمبلي الحل الجوهري في كسر دفاعات بايرن ميونخ القوية، لما يملكه من حلول فردية قادرة على الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف، بالإضافة إلى أن تشافي يعتبر ديمبلي من العناصر الأساسية في الفريق.

وأشارت سبورت إلى انه في حالة بدأ عثمان ديمبلي أساسيا في اللقاء فستكون المرة الأولى التي يبدأ فيها مع الفريق منذ عودته من الإصابة، حيث لعب 25 دقيقة ضد بنفيكا، و24 دقيقة ضد فياريال و 25 دقيقة ضد بيتيس.

يذكر أن برشلونة خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام ريال بيتيس في المباراة التي جمعت بينهم ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 23 نقطة، ويبتعد عن ريال المدريد المتصدر لجدول الترتيب بفارق 16 نقطة كاملة حتى الآن.

عثمان ديمبلي برشلونة بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا
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