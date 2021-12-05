أنشيلوتي: بنزيمة يغيب عن مواجهة إنتر.. وموقفه من مواجهة أتليتكو مدريد

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تأكد غياب كريم بنزيمة مهاجم الفريق عن مواجهة إنتر في دوري الأبطال.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد إنتر ميلان مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات من منافسة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي بعد فوز فريقه على ريال سوسيداد بهدفين في الدوري الإسباني: "يعاني كريم بنزيمة من مشكلة في أوتار الركبة".

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وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "أزعجه ذلك قليلا في المباراة وفضلنا استبداله ولا أعتقد أنه سيكون لائقا ليوم الثلاثاء".

وكان بنزيمة قد تم استبداله في الدقيقة 17 من فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل.

وأضاف أنشيلوتي "سنرى مصير بنزيمة في الأيام المقبلة وربما يكون لائقا لمواجهة الأحد".

ويلعب ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في دربي العاصمة مساء الأحد ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وحل لوكا يوفيتش بديلا لكريم بنزيمة في مباراة ريال سوسيداد ونجح في تسجيل هدفا وصناعة آخر.

وينفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه عقب مرور 16 جولة.

وحسم ريال مدريد تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكن لم تحسم الصدارة حتى الآن بينه وبين إنتر.

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