كأس العرب - نفاد 85% من تذاكر مباراة مصر ضد الجزائر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 11:17

كتب : محمد الجزار

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة في قطر عن نفاد 85% من تذاكر مباراة مصر ضد الجزائر في ختام دور المجموعات.

وتلعب مصر ضد الجزائر في التاسعة من مساء الثلاثاء بتوقيت مصر ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويتقاسم منتخبا مصر والجزائر الصدارة بعد التساوي في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة وعدد نقاط اللعب النظيف.

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ويستضيف ملعب الجنوب في الوكرة مباراة مصر ضد الجزائر الحاسمة لصدارة المجموعة الرابعة.

ويسع ملعب الجنوب لـ 40 ألف مشجع وتم بيع ما يقرب من 34 ألف تذكرة.

ويتأهل متصدر المجموعة لمواجهة ثاني المجموعة الثالثة بين السعودية والأردن وفلسطين.

أما ثاني المجموعة الرابعة فيصطدم بالمغرب في ربع النهائي.

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