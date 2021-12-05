كأس العرب – نجم سوريا التاريخي لـ في الجول: أتمنى أن نواجه مصر.. ومعلول "تكبر علينا"

يتمنى زياد شعبو، خامس أكبر هداف في تاريخ منتخب سوريا وأحد نجومه التاريخيين، مواجهة منتخب مصر في القادم من أدوار كأس العرب.

شعبو تحدث لـ FilGoal.com عن فوز نسور قاسيون على منتخب تونس، والفارق بين نبيل معلول مدرب المنتخب السابق وتيتا مدربه الحالي، وأسباب رغبته في مواجهة مصر خلال البطولة.

وإلى نص الحوار..

كيف شاهدت أداء المنتخب السوري أمام تونس؟

أداء المنتخب السوري كان مميزا للغاية في مباراة تونس، وهذا أكبر دليل على أن اللاعب السوري لديه قابلية التطور، ولفهم طلبات المدرب، وأي شيء يريده المدرب على المستوى التكتيكي، المدرب الروماني تيتا عمل بشكل جيد للغاية، من الناحية النفسية والتكتيكية.

بصراحة أنا لعبت 20 سنة مع المنتخب السوري، وأندية محلية بالإضافة إلى أنني احترفت بإيران بفريق بيروزي، لم أر المنتخب السوري يلعب بهذه الطريقة، كان الفريق يلعب بضغط عالي على حامل الكرة بكافة أرجاء الملعب، وهذا الشيء بالتأكيد ساهم فيه المدرب الروماني. وأعطى دروس نظرية وبالفيديو للاعبين، وفي مثل هذا الوقت اللاعبين مستوعبين طريقته، بالإضافة للروح والحماس المتواجدة، نقلة نوعية رائعة نتمنى أن تستمر.

هل بإمكان المنتخب السوري التأهل إلى الدور التالي؟

بحسابات الورقة والقلم نستطيع التأهل، موريتانيا في المتناول. لكن كرة القدم أنت تعلم أن أغلب الترشيحات كانت قبل مباراتنا مع تونس، كانت تصب في مصلحة نسور قرطاج. ولكن كانت هناك ردة فعل رائعة للمنتخب السوري، موريتانيا فريق جيد وكرة القدم لا تعترف بالأسماء، هي تعترف بما أنت عليه الآن، ما الذي ستقدمه في هذه اللحظة فهذا يكون مستواك، فذلك المباراة بكل تأكيد لن تكون سهلة، الترشيحات كلها في صالحنا، لكن كرة القدم تلعب في أرض الملعب، وليس بالورقة والقلم.

ما الفارق الفني بين أداء المنتخب السوري تحت قيادة نبيل معلول، وتيتا؟

نبيل معلول أتى لسوريا، وهو متفضل علينا أنه يدرب منتخبنا، لم يكن متواجدا أبدا بالأراضي السورية، على الرغم أنه الدوري السوري كان مستمرا وقتها، عقده كان لمدة عام ونصف، لم يكن متواجدا إلا 40 يوما في سوريا. بينما تيتا فهو ابن البلد، درب عندنا فترة طويلة نادي الاتحاد السوري، كما درب المنتخب عام 2010. وبالتالي يعرف عقلية اللاعب السوري، كما يعرف أيضا أن اللاعب السوري لا يمكنك أن تطلب منه طلبات تكتيكية كثيرة، لكن يمكنك أن تعطيه طلب أو طلبين. مهم ومهمتين بالملعب، نبيل معلول كان متكبرا جدا علينا، وهذا الشيء أثر بكل تأكيد، وأضعنا عاما ونصف تحضير، لو كان تيتا متواجدا كان الوضع سيكون مميزا، الروماني من المدرسة التي ننجح معها كسوريين، المدربين الصرب، الرومان، الروس كتاريخيا ننجح معهم، لا أعرف سبب إصرار الاتحاد السوري على معلول، كان من المفترض أن يتجه للمدربين من المدارس الصرب، الروس، الرومان، نحن ننجح معهم سواء على صعيد المنتخبات والأندية.

هل تتمنى أن يواجه المنتخب السوري المنتخب المصري حال صعوده للأدوار التالية؟

أتمنى أن نواجه المنتخب المصري، قيمة اللاعب المصري الفنية معروفة، نوعية اللاعب المصري قادرة على الاحتراف أوروبيا، أتمنى أن نلعب أمامهم، حتى نعرف قدراتنا، ونتطور، لن نتطور إلا إذا واجهنا منتخبات أعلى منا، على سبيل المثال مباراة منتخب تونس أعطتنا حافز كبير، أتمنى إذا تأهلنا إلى الدور المقبل نلعب مع المنتخب المصري، ونشوف إلى أين وصلنا، وهذا الشيء ينعكس إيجابيا في تطور اللاعب السوري واكتسابه الخبرة.

ما رسالتك إلى محمد صلاح؟

ليس بمقدوري إعطاء رسالة لمحمد صلاح حقيقة، محمد صلاح هو الذي يوجه رسالة للكل، الشيء الذي قدمه هو فخر للجميع، أنا دائم الأوقات لما أكون بالتمارين، ويفوتني مباراة ليفربول، عندما أعود إلى منزلي أذهب للبحث عن نتيجة المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة هذه المشاعر التي يعطيها لنا صلاح شيء مميز جدا، ليس للمصريين فقط، هو فخر للجميع كمسيرة كروية، إذا بتتذكر من 11 إلى 12 سنة، أين كان محمد صلاح، كان من نجريج ويذهب ويأتي، قصة كبيرة للغاية، وإذا في رسالة يجب علي أن أوجهها له هي الله يحميك.

ما الفريق المفضل لك في الدوري المصري، ومتى بدأت تشجيع الفريق؟

في الدوري المصري، أحب الأهلي من أيام الكابتن حسام وإبراهيم حسن، وكان لي الشرف أنني لعبت أمامهم، لما كانوا مع الزمالك بالبطولة العربية وكنت أنا ألعب بقميص الجيش السوري، والتي أقيمت في القاهرة، وانتهت المباراة وقتها بفوز الزمالك بهدف دون رد من ركلة جزاء. وأنا أحب التوأم حسام وإبراهيم حسن وعصام الحضري، نحن في سوريا نحب الدوري المصري ونتابع دوريكم.

وتحتل سوريا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن تونس صاحب المركز الثاني.