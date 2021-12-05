كيروش: فخور بلاعبي المنتخب.. علينا التركيز للمباراة المقبلة بنفس التركيز

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 10:47

كتب : FilGoal

كارولس كيروش مدرب منتخب مصر

أشاد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بأداء اللاعبين بعد الفوز على السودان في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على السودان بخمسة أهداف دون مقابل ليتقاسم الصدارة مع المنتخب الجزائري.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بعد حصد العلامة الكاملة بست نقاط من مباراتين.

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وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على تويتر: "فخور جدا باللاعبين، أبارك لكم يا شباب".

وشدد "الآن علينا الحصول على راحة والاتجاه نحو المباراة المقبلة بنفس التركيز".

ويلعب منتخب مصر أمام الجزائر في التاسعة من مساء الثلاثاء بختام منافسات دور المجموعات.

وضمن المنتخبان تأهلهما لربع النهائي ولكن تقام المباراة لحسم صدارة المجموعة.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة ونفس رصيد اللعب النظيف.

وإذا استمر التساوي في كل شيء تقام قرعة لحسم متصدر المجموعة.

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