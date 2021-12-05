كأس العرب - براهيمي: مباراة مصر مهمة للغاية

شدد ياسين براهيمي جناح منتخب الجزائر أن مباراة فريقه مع مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجنوب بالوكرة ستكون في غاية الأهمية .

وقال براهيمي عقب فوز فريقه على لبنان 2-0 "لدينا مباراة هامة أمام المنتخب المصري ونسعى لتحقيق الانتصار ونحن ندخل كل مباراة بطموح الفوز وهذا هدفنا".

وفيما يتعلق بمباراة المنتخب اللبناني، أوضح براهيمي "بالنسبة لنا المباراة كانت صعبة للغاية، خاصة أننا واجهنا منتخبا منظما، وكان يطمح بكل ما أوتي من قوة لتحقيق نتيجة إيجابية، والحفاظ على آمالهم في التأهل للدور المقبل".

وأضاف "أعتقد أننا صعبنا المباراة على أنفسنا في الشوط الأول بعد أن أنهيناه بالتعادل السلبي، خصوصا وأننا صنعنا الكثير من الفرص، لكننا لم نتمكن من تجسديها".

وتابع "في الشوط الثاني ظهرنا بوجه مغاير، حاولنا التركيز أمام المرمى لتسهيل مهمتنا، وهو ما كان لنا حيث نجحنا في تسجيل هدفين، وتمكننا من الظفر بالنقاط الثلاث في النهاية".

وتحسم مباراة مصر والجزائر صدارة المجموعة الرابعة، ويتساوى المنتخبان في كل شيء، النقاط والأهداف بل ونقاط اللعب النظيف.

اقرأ - كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة