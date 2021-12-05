موعد مباريات اليوم 5 ديسمبر – مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي.. وتحدي مصري في الكونفدرالية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وأرسنال

يشهد اليوم الأحد 5 ديسمبر مباريات قوية سواء على المستوى الأوروبي أو الإفريقي.

ففي الكونفدرالية، وفي السادسة مساء، يحل مانييما الكونغولي ضيفا على بيراميدز، وريفرز يونايتد النيجيري ضيفا على المصري، في إطار عودة دور الـ 32 مكرر.

وفاز بيراميدز ذهابا 1-0، فيما خسر المصري من ريفرز 2-1.

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وفي إنجلترا، تقام 4 مواجهات قوية أهمها بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الرابعة ظهرا.

كما يشهد الدوري الإيطالي مواجهة قوية بين يوفنتوس وجنوى في العاشرة إلا ربع.

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موعد مباريات اليوم 5 ديسمبر
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