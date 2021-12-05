الجماهير اقتحمت الملعب.. مالمو يتوج بلقب الدوري السويدي تحت قيادة تومسون

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 00:41

كتب : FilGoal

جماهير مالمو تقتحم الملعب بعد التتويج بلقب الدوري السويدي

حسم مالمو لقب الدوري السويدي موسم 2021 للمرة الثانية والعشرين في تاريخه بفارق الأهداف على حساب أيك في الجولة الأخيرة.

مالمو في الجولة الأخيرة تعادلا سلبيا مع هالمستاد، ورغم فوز أيك على سيريس بنتيجة 4-2، فاز باللقب بفضل فارق الأهداف بعدما تساوي ترتيب الفريقين عند 59 نقطة.

ويقود مالمو المدرب الدنماركي جون دال تومسون نجم ميلان وإيندهوفن السابق، ويتولى تدريب الفريق منذ يناير 2020 وحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي، كما حصد جائزة مدرب الموسم الماضي في السويد.

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وحافظ على مالمو على لقبه للموسم الثاني على التوالي، كما عزز رقمه القياسي كأكثر فريق يتوج باللقب برصيد 22 لقبا بفارق 4 ألقاب عن جوتيبرج أقرب منافسيه.

واقتحم جمهور مالمو أرضية الملعب عقب إطلاق صافرة النهاية احتفالا بفوز الفريق بلقب الدوري.

ويحل مالمو يوم الأربعاء المقبل ضيفا على يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويتذيل الفريق ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة وانتهت آماله في التأهل للدوري الأوروبي.

مالمو الدوري السويدي
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