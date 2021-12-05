مودريتش: أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة جدا.. ومن المبكر الحديث عن حسم الليجا

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 00:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

لوكا مودريتش - ريال مدريد X ريال سوسيداد

يرى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بأنه من المبكر الحديث عن حسم ريال مدريد للقب الدوري الإسباني على الرغم من توسيع الفارق بينه وبين منافسيه.

وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال مودريتش في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن حسم الليجا، نحن سعداء جدا ونلعب بشكل جيد وعلينا الاستمرار على هذا المنوال، كانت مباراة معقدة وصعبة للغاية سجلنا هدفين ولعبنا مباراة مكتملة".

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وتابع "التدوير؟ الفريق جيد من الناحية البدنية كما ترون، والتدوير هو شيء من اختصاص المدرب عندما يضعنا في الملعب علينا أن نقدم كل شيء ونلعب بأفضل ما لدينا".

وأضاف "المشاعر إيجابية للغاية فقد لعبنا في ملعب صعب ولم ندع سوسيداد يؤدون بشكل جيد، قدمنا مباراة متاكملة ولمواصلة ذلك يجب أن نلعب كفريق مثلما فعلنا الليلة، لعبنا جميعا بشكل جيد وفي تلك المباريات يجب أن نلعب بتلك الطريقة وبهذه الطريقة فقط يمكنك أن تفوز في مثل تلك الملاعب".

وأتم "أشعر بأنني بحالة جيدة فنيا وبحالة جيدة جدا بدنيا وذهنيا، وأشعر بالسعادة لأن المدرب يعتمد علي ويثق بي، أنا بصحة جيدة وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 39 في صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة الـ 29 في المركز الخامس.

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