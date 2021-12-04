كأس العرب - النقطة الأولى للطرفين.. منتخب السعودية يتعادل مع فلسطين

تعادل منتخب السعودية مع فلسطين بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العرب 2021.

وأتى الهدف الأول لصالح منتخب فلسطين بتسديدة صاروخية من محمد رشيد بعد تمريرة من تامر صيام في الدقيقة 45+2.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى "الفدائي" تبديله الأول بنزول عدي خروب بدلا من محمد يامن، فيما أتى أيمن يحيى ونايف ألماس على حساب مشعل الصبياني وعلي مجرشي في صفوف السعودية.

واصل الأخضر تبديلاته في الدقيقة 60 بنزول عبد الله الحمدان وهيثم عسيري بدلا من حامد الغامدي وعبد الله الهادي، فيما أتى ريبال دهامشي ومحمود دحادحة بدلا من ليث خروب وخالد سالم في الدقيقة 62 على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 79 حل محمد درويش على حساب محمد رشيد في صفوف فلسطين.

أتى هدف التعادل أخيرا في الدقيقة 81 بتسديدة البديل عبد الله الحمدان بعد عرضية من اليمين أرسلها له البديل أيضا هيثم عسيري.

آخر تبديلات السعودية أتى في الدقيقة 84 بخروج سليمان هزازي ونزول متعب الحربي، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

النتيجة منحت المنتخبين النقطة الأولى، بعد خسارة فلسطين من المغرب في الجولة الأولى، وخسارة السعودية من الأردن.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة بـ6 نقاط، يليه المنتخب الأردني بـ3 نقاط.