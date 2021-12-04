كأس العرب - سيناريوهات مواجهة محتملة بين مصر والمغرب في ربع النهائي.. وموعد المباراة

ضمن المنتخب المصري صعوده للدور ربع النهائي من كأس العرب بعد الفوز على السودان.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري لحسم صدارة المجموعة الرابعة.

ولكن ماذا عن مواجهة ربع النهائي؟

يلتقي متصدر المجموعة الرابعة (مجموعة مصر) مع وصيف المجموعة الثالثة، ويلعب وصيف المجموعة الرابعة مع متصدر المجموعة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثالثة الحالي

1- المغرب 6 نقاط - فارق الأهداف +8

2-الأردن 3 نقاط - فارق الأهداف -3

3- السعودية نقطة واحدة - فارق الأهداف -1

4- فلسطين نقطة واحدة - فارق الأهداف -4

الجولة الأخيرة

السعودية أمام المغرب

الأردن أمام فلسطين

سيناريوهات الصدارة

فوز المنتخب المغربي على السعودية أو تعادله يعني صدارة المجموعة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

حال خسارة منتخب المغرب أمام السعودية، سيحتاج المنتخب الأردني للفوز على فلسطين مع تعويض فارق الأهداف الكبير والذي يصل الآن إلى 11 هدفا بين المنتخبين.

صراع الوصافة

فوز الأردن على فلسطين يعني ضمان الوصافة.

أما في حالة تعادل الأردن وفلسطين فإن فوز المنتخب السعودي على المغرب سيعني اقتناص المركز الثاني.

فوز فلسطين على الأردن مع عدم فوز السعودية على المغرب سيعني تواجد فلسطين في المركز الثاني.

حال فوز فلسطين والسعودية، فسيتم الاحتكام لفارق الأهداف بين المنتخبين.

في النهاية، الحالة التي تمنع صدارة المغرب للمجموعة هي الخسارة أمام السعودية مع تعويض الأردن لفارق الـ11 هدفا.

وفوز الأردن سيعني ضمان الوصافة، فوز فلسطين مع عدم فوز السعودية يعني ضمان الوصافة، وفوز فلسطين والسعودية سيعني الاحتكام لفارق الأهداف.

سيناريوهات الصدارة بالنسبة لمجموعة منتخب مصر

بعد ضمان التأهل، يكون التركيز تاليا على الصدارة. فمن يتصدر مجموعة مصر في كأس العرب؟

فازت مصر على السودان بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب بجانب الجزائر، فمن يحسم الصدارة في نهاية الدور؟

الترتيب الحالي:

1-الجزائر 6 نقاط - +6 أهداف. -3 في اللعب النظيف.

2-مصر 6 نقاط - +6 أهداف. -3 في اللعب النظيف.

3-لبنان 0 نقاط - -3.

4-السودان 0 نقاط - -6.

ماذا تقول لائحة البطولة؟

في حالة التساوي في النقاط، يكون الاحتكام إلى فارق الأهداف بشكل عام في المجموعة.

-مصر سجلت 6 أهداف ولم تستقبل، والجزائر سجلت 6 أهداف ولم تستقبل أي هدف.

بعد التساوي في فارق الأهداف، يكون الاحتكام إلى من سجل أهداف أكثر، وبالطبع يتساوى الفريقان في هذا أيضا.

المعيار الثالث هو المواجهات المباشرة بين الفريقين، وهذا ما سيتحدد في المباراة المقبلة بينهما.

حسنا، ماذا إذا انتهت المباراة بالتعادل؟ وقتها سنلجأ إلى معيار اللعب النظيف.

-الإنذار يخصم نقطة من رصيدك.

الطرد بإنذارين يخصم 3 نقاط من رصيدك.

الطرد المباشر يخصم 4 نقاط من رصيدك.

الطرد المباشر للاعب يملك إنذار يخصم 5 نقاط من رصيدك.

الحالة الحالية

مصر تحصلت على 3 إنذارات لـ أكرم توفيق، ومحمد شريف، ومصطفى فتحي. بالتالي يكون المجموع النهائي = خصم 3 نقاط ويصبح مجموعة مصر 3 نقاط.

في المقابل، تحصلت الجزائر على طرد بإنذارين لـ حسام ميريزيق. بالتالي يكون المجموع النهائي = خصم 3 نقاط ويصبح مجموعة مصر 3 نقاط.

إذا مصر والجزائر يتساويان حاليا في كل شيء. في حالة التعادل بالمباراة المقبلة، فـ من سيتحصل على إنذارات أقل سيحسم الصدارة.

وفي حالة التساوي في الإنذارات أيضا، فسيكون الفيصل وقتها هو إجراء قرعة بين الفريقين.

صاحب صدارة مجموعة مصر (المجموعة الرابعة) سيواجه ثاني المجموعة الثالثة التي تضم المغرب، والأردن، والسعودية، وفلسطين.

المغرب اقتربت جدا من الصدارة بعد الفوز في مباراتين، وبالتالي فالأقرب إن ثاني مجموعتنا سيواجه المغرب في ربع النهائي.

وتلعب مصر مع الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس العرب.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي

يلعب المنتخب المصري مباراته في الدور ربع النهائي يوم 11 ديسمبر المقبل.

حال صدارة المجموعة، سيلعب منتخب مصر أمام وصيف المجموعة الثالثة في الخامسة مساء.

وإذا تواجد منتخب مصر في المركز الثاني سيلعب أمام متصدر المجموعة الثالثة في التاسعة مساء.