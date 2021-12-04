تشافي: فخور بما قدمه فريقي أمام بيتيس.. وذاهبون لتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 23:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

وفاز ريال بيتيس على برشلونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "يجب أن نوقف تلك السلبيات، الهدف يزعجني لأننا تحدثنا عن ذلك طوال الأسبوع وعلى أنه يجب أن نطون تكتيكيين أكثر ولا يمكننا أن نسمح بهدف مثل الذي دخل مرمانا".

واستمر "الهزيمة كانت عقاب كبير لنا، من العار ألا نحصل على نقطة واحدة حتى، لأننا حصلنا على 25 دقيقة رائعة مثل مباراة فياريال بدأت مباراتنا بعد تعرضنا للمعاناة، اليوم استقبلنا هدف ولعبنا بعدها بشكل أفضل هذه هي كرة القدم".

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وتابع "يجب أن نأخذ الأشياء الإيجابية وبرشلونة في الشوط الثاني كان الذي نريده، نحن على الطريق الصحيح، لعبنا بشكل رائع وكنا افضل واستحقينا أن نفوز وأنا فخور ذلك الفريق".

وأردف "تحسننا سيأتي مع الصبر ولكنان ندخل على منتصف الموسم وعلى نهائيات دوري أبطال أوروبا، سأحاوال أترك تلك الهزيمة تؤثر علينا عاطفيا، لأنه يوم الأربعاء علينا أن تنتافس مثل الوحوش لنحاول أن نكون في دور الـ 16، هدفنا هو الذهاب للفوز".

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونيخ للتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروا أو انتظار عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال بيتيس للنقطة الـ 30 في المركز الثالث بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة الـ 23 في المركز السابع.

وسيخرج برشلونة لمواجهة أوساسونا خارج ملعبه في الجولة المقبلة من الدوري، بينما سيستضيف ريال بيتيس فريق أوساسونا في مواجهة صعبة.

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