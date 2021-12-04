مران منتخب مصر - تدريب مسائي للغائبين عن مواجهة السودان.. وانتظام حمدي فتحي غدا

أدى المنتخب الوطني تدريبا اليوم بعد انتهاء مباراة السودان ومصر على ملعب المباراة وشارك فيه جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة أو شاركوا في جزء منها وذلك في بدء استعداداته للقاء الجزائر.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجزائري في العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يؤدي غدا الأحد المنتخب تدريبه وسيتم فتح الربع ساعة الأولى أمام وسائل الإعلام وهو ما سيحدث في تدريب يوم الاثنين أيضا.

وشدد محمد أبو العلا طبيب الفريق أن حالة اللاعبين الذين تعرضوا للخشونة في مباراة اليوم مطمئنة حيث تلقوا العلاج اللازم ولا يوجد ما يمنعهم عن الانضمام لتدريبات الفريق.

وفيما يتعلق بحالة حمدي فتحي أشار طبيب الفريق إلى أنه حسب البرتوكول المتبع سيخضع اللاعب لفحوصات مجددا صباح غد.

وسيشارك غدا مع التدريبات لمدة ساعة وتدريبات بعد الغد كاملة ليكون جاهزا لمباراة الثلاثاء ان شاء الله حسب رؤية المدير الفني.

وكان حمدي فتحي قد تدرج في آداء التدريبات خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى 45 دقيقة اليوم.