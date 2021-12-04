مورينيو يرفض الأسئلة بعد الخسارة من إنتر: كان على الحكم أن ينذر كريستانتي أيضا

أبدى جوزيه مورينيو مدرب روما اعتقاده أن إنتر ميلان أقوى من فريقه في الأحوال الطبيعية، وأن الفجوة تزداد في الظروف غير الطبيعية، وذلك في تصريحاته عقب فوز النيراتزوري على ذئاب العاصمة بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الإيطالي.

وعانى روما من أزمة غيابات قوية خصوصا في الهجوم، حيث غاب عنه تامي أبراهام وريك كاسدورب للإيقاف، وستيفان الشعراوي ولورنزو بيليجريني وليوناردو سبيناتزولا للإصابة، فيما ابتعد المهاجم الصاعد فيليكس أفينا جيان بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورفض مورينيو أخذ أسئلة من "دازن" ومحلليها، حيث تحدث مع الكاميرا مباشرة قائلا: "أعتذر لكم وللناس في البيوت الذين ربما يهتمون بأسئلتكم".

وأوضح "إنتر أقوى مننا في الظروف الطبيعية، أما في الأحوال غير الطبيعية فهم أقوى بكثير. في الموسم الماضي أنهوا الدوري بفارق 29 نقطة عن روما. اليوم ومع الإصابات والإيقافات، كان الأمر صعبا للغاية".

وأضاف "إمكانياتنا الهجومية كانت صفر من الناحية العملية. كان من المهم أن نسجل هدفا، لأننا كنا لنحظى بفرصتين أو ثلاث. حصلنا على 3 ولم نسجل".

وتابع مورينيو "حتى حين تلعب بدفاع يملك إيبانيز والعديد من الآخرين خارج مواقعهم المعتادة، لا يمكنك أن تتلقى الهدفين الأول والثالث، هذا ليس بإمكاننا".

وتعرض جيانلوكا مانشيني ونيكولو زانيولو للإنذار، وهو ما يعني إيقافهما عن مباراة سبيتزيا المقبلة.

وعن ذلك قال مورينيو: "الحكم أدى بشكل جيد ولم يؤثر على النتيجة إطلاقا، فقط كان يجب عليه أن يمنح إنذارا لـ(برايان) كريستانتي أيضا. نحن الفريق الأقل التزاما في الدوري الإيطالي. حصلنا على بطاقات أكثر من أي أحد آخر".

واختتم البرتغالي "تهانينا إلى إنتر، أتمنى لهم حظا جيدا يوم الثلاثاء بالتأكيد".

ويلعب إنتر يوم الثلاثاء ضد ريال مدريد الإسباني على صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا، وهما فريقان سبق لمورينيو قيادتهما.