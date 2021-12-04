كأس العرب - مؤتمر حسين فيصل: هدفنا هو الفوز بالبطولة.. والمنتخب حلم لأي لاعب

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 22:21

كتب : أحمد الخولي

حسين فيصل يحتفل بهدف مصر في السودان

شدد حسين فيصل لاعب منتخب مصر على هدف المنتخب في الفوز بلقب كأس العرب 2021.

وحجز منتخب مصر تأهله رفقة الجزائر بعد الفوز بخماسية دون رد على السودان.

وقال حسين فيصل في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "هدفنا هو الفوز بالبطولة، سواء سنلاعب الجزائر أو المغرب أو أي منتخب، فنحن منتخب مصر وهدفنا دائمًا هو الفوز".

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وأكمل "المنتخب حلم لأي لاعب، هناك العديد من اللاعبين الكبار مثل محمد الشناوي وأحمد حجازي يتحدثون معنا كثيرًا من أجل التأقلم مع المنتخب سريعًا".

وأتم "زملائي هم السبب في ظهوري بهذا المستوى اليوم".

وحصد حسين فيصل في أول مباراة رسمية بقميص المنتخب جائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفا وصنع آخر.

حقق المنتخب المصري الفوز الرابع عشر له على السودان، والأول منذ كأس الأمم الإفريقية 2008، إذ التقى المنتخبين بعد ذلك في مباراتين انتهت واحدة فوز السودان وأخرى بالتعادل في دربي حوض النيل.

منتخب مصر حقق ثاني أكبر انتصار في تاريخه على شقيقه السوداني بعد الفوز 6-1 في تصفيات كاس العالم 2006.

لأول مرة يحقق منتخب مصر فوزا في كأس العرب منذ نسخة 1998، إذ خسر المنتخب في نسختي 1998 و2012 مباراتين وتعادل في 2.

المباراة شهدت مشاركة دولية أولى حسين فيصل ومروان داوود بقميص منتخب مصر.

وشهدت أيضا تسجيل أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو أول هدف دولي لكلاهما.

فوز رفع رصيد مصر في الصدارة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الجزائز، بينما يتذيل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث.

وستكون مباراة مصر والجزائر الثلاثاء المقبل حاسمة في صراع صدارة المجموعة الرابعة.

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