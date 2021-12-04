ألبا: بيتيس سجل الهدف في أفضل لحظات برشلونة من المباراة

يرى جوردي ألبا لاعب برشلونة بأن فريقه قد لعب مباراة جيدة أمام ريال بيتيس على الرغم من الخسارة.

وفاز ريال بيتيس على برشلونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال ألبا في تصريحات لشبكة موفي ستار عقب المباراة: "لعبنا مباراة عظيمة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا في أفضل لحظاتنا عندما سجلوا الهدف".

وتابع "يجب علينا أن نتطور كثيرا، لقد خطونا خطولة للخلف أمام منافس مباشر لنا، ويجب أن نتحلى بالصبر عندما تكون الكرة في ملعب الخصم وحينها ستأتي النتائج".

وأضاف "الآن لدينا مباراة مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا، مهمة للنادي وللجميع".

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونيخ للتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروا أو انتظار عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال بيتيس للنقطة الـ 30 في المركز الثالث بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة الـ 23 في المركز السابع.

وسيخرج برشلونة لمواجهة أوساسونا خارج ملعبه في الجولة المقبلة من الدوري، بينما سيستضيف ريال بيتيس فريق أوساسونا في مواجهة صعبة.