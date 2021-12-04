كأس العرب - مؤتمر كيروش: حسين فيصل اسم قادم للمنتخب.. حلمي الآن الاستعداد للقاء الجزائر

أشاد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر بتألق حسين فيصل، وأبدى فخره بما قدمه لاعبي المنتخب أمام السودان.

واكتسح المنتخب المصري نظيره السوداني بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "أود في البداية أن أقدم التهنئة للاعب الذي بجانبي في هذا المؤتمر حسين فيصل والذي حصل على جائزة رجل المباراة، فهو اسم قادم للمنتخب المصري في الفترة القادمة".

وأضاف "لقد قدمنا مباراة جيدة خاصةً في الشوط الأول، فقد ضغطنا بشكل رائع وصنعنا العديد من الفرص حتى توالت الأهداف، ليس من السهل الاستمرار على نفس الأداء مع لعب المنافس بتسع لاعبين وإحراز خمسة أهداف، نحن فخورين بما قدمناه اليوم وأنا سعيد للغاية وكذلك الجماهير".

وأردف "قدمنا مباراة جيدة، وحصدنا الثلاث نقاط وبالتالي التأهل للدور المقبل، الآن علينا الاستعداد للتحدي القادم".

وأكمل "أود تهنئة اللاعبين على مباراة اليوم، وكما قلت مرارًا وتكرارًا ليس لدي اسم بعينه أنه الأفضل، اللاعب المفضل دائمًا هو اسمه المنتخب المصري ككل، الآن علينا الراحة والاستشفاء من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة".

وتابع "يوجد العديد من اللاعبين الجدد في منتخب مصر، هذه البطولة فرصة لهم لكي ينمو معًا ويظهروا موهبتهم وهم لاعبون جيدون للغاية".

وواصل "من حق جميع المنتخبات المتواجدة هنا أن تحلم من أجل الفوز باللقب، نحن نحلم بذلك أيضًا، ولكن حلمي الآن هو الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الجزائر".

وأتم "نحن نحترم المنتخب الجزائري، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو التركيز على عملنا، وأفضل طريقة للاستعداد للجزائر هو أنا نحصل على راحة اليوم ثم التفكير غدًا في المباراة، يجب أن نرتاح جسديًا وذهنيًا ثم نقوم بعملنا".











































































































حقق المنتخب المصري الفوز الرابع عشر له على السودان، والأول منذ كأس الأمم الإفريقية 2008، إذ التقى المنتخبين بعد ذلك في مباراتين انتهت واحدة فوز السودان وأخرى بالتعادل في دربي حوض النيل.

منتخب مصر حقق ثاني أكبر انتصار في تاريخه على شقيقه السوداني بعد الفوز 6-1 في تصفيات كاس العالم 2006.

لأول مرة يحقق منتخب مصر فوزا في كأس العرب منذ نسخة 1998، إذ خسر المنتخب في نسختي 1998 و2012 مباراتين وتعادل في 2.

المباراة شهدت مشاركة دولية أولى حسين فيصل ومروان داوود بقميص منتخب مصر.

وشهدت أيضا تسجيل أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو أول هدف دولي لكلاهما.

فوز رفع رصيد مصر في الصدارة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الجزائز، بينما يتذيل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث.

وستكون مباراة مصر والجزائر الثلاثاء المقبل حاسمة في صراع صدارة المجموعة الرابعة.