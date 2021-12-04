انتهت في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) - (2) ريال مدريد.. ريال مدريد يعزز الصدارة

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

أخبار متعلقة
تشكيل ريال مدريد - عودة كارباخال.. ورودريجو يجاور بنزيمة وفينيسيوس في الهجوم أمام سوسيداد تشكيل برشلونة – عبد الصمد وكوتينيو أساسيان في مواجهة ريال بيتيس أهداف مباريات الأربعاء – تألق صلاح ورائعة بيرناردو سيلفا.. وبنزيمة يجلب الفوز لـ ريال مدريد تطورات أزمة الليجا.. ريال مدريد وبرشلونة يناطحان عرض صندوق الاستثمار بعرض جديد

د87. ريميرو ينقذ انفرادا من فينيسيوس

د68. تسديدة من أليكساندر إزاك فوق المرمى

د56. جوووول ثاني لريال مدريد لوكا يوفيتش يسجل أخيرا مع ريال مدريد برأسية بعد متابعة لرأسية كاسميرو

د47 جوووول أول لريال مدريد فينيسوس جونيور بعد تبادل رائع مع لوكا يوفيتش لينهيها في المرمى

د46. رودريجو يهدر أول أهداف ريال مدريد وريميرو يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د24. هجمة من ريال مدريد تنتهي بتسديدة من مودريتش في أحضان الحارس

د21 ريميرو يتصدى لتسديدة رودريجو

د19. تسديدة من جونيور في يد حارس المرمى

د16. تبديل أول اضطراري بخروج بنزيما للإصابة ودخول لوكا يوفيتش

د11. إنقاذ رائع من ميليتاو بعد رأسية من ميليتاو

بداية المباراة

بداية اللقاء بعد قليل

ريال مدريد ريال سوسيداد في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
مودريتش: أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة جدا.. ومن المبكر الحديث عن حسم الليجا ريال مدريد يكسر أرقام سوسيداد ويعزز الصدارة بثنائية في أنويتا تشافي: فخور بما قدمه فريقي أمام بيتيس.. وذاهبون لتحقيق الفوز على بايرن ميونيخ ألبا: بيتيس سجل الهدف في أفضل لحظات برشلونة من المباراة
أخر الأخبار
مودريتش: أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة جدا.. ومن المبكر الحديث عن حسم الليجا دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يكسر أرقام سوسيداد ويعزز الصدارة بثنائية في أنويتا 25 دقيقة | الدوري الإسباني
ميسي يضرب القائم.. فينالدوم ينقذ باريس في الوقت القاتل أمام لانس 25 دقيقة | الدوري الفرنسي
الصدارة تفلت من يد نابولي.. أتالانتا يعود بفوز يشعل قمة الدوري الإيطالي 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
ثورة غضب في دورتموند بعد "الكلاسيكير": ماذا تتوقعون من حكم سبق له التلاعب بالمباريات؟ 36 دقيقة | الدوري الألماني
كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الجزائر والقنوات الناقلة 47 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - النقطة الأولى للطرفين.. منتخب السعودية يتعادل مع فلسطين ساعة | كأس العرب 2021
كارتيرون لـ في الجول: وافقت على رحيل حسين فيصل.. وسعيد من أجله الآن ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي