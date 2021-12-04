إنتر يُكرم مورينيو بثلاثية وروما يواصل السقوط

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

إنتر

أكرم إنتر مستضيفه روما في لقاء خاص لـ جوزيه مورينيو، بالفوز بنتيجة 3-0 على ملعب الأولمبيكو في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

مورينيو واجه إنتر لأول مرة بعدما قاد الفريق للثلاثية التاريخية في 2010 وكان منافسا شرسا لروما واليوم سبيشال وان وقف على الخطوط أمام فريقه السابق.

ولأول مرة يخسر جوزيه مورينيو على أرضه في الدوري الإيطالي بدون أن يسجل هدفا.

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واصل إنتر تشديد الخناق على ميلان ونابولي في صدارة الدوري الإيطالي بعدما ارتقى للمركز الثاني بشكل مؤقت.

فيما تكبد روما خسارته الثانية على التوالي والسابعة في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

إنتر حقق فوزه الـ 18 تواليا خارج قواعده في الدوري الإيطالي معادلا رقمه القياسي الذي تحقق بين أكتوبر 1950 وسبتمبر 1951.

فوز رفع رصيد النيراتزوري إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن ميلان المتصدر، لحين خوض مباراة نابولي وأتالانتا.

فيما ظل روما خامسا برصيد 25 نقطة.

التشكيل

بدأ كلا الفريقين بثلاثي في خط الدفاع.

وجلس لاوتارو مارتينيز على مقاعد بدلاء إنتر، فيما غاب تامي أبراهام بسبب تراكم البطاقات عن هجوم روما.

وصف المباراة

ربع ساعة وتقدم إنتر عن طريق التركي هاكان تشالهان أوجلو.

وفي الدقيقة 24 أضاف إدين دجيكو الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية أرضية من التركي.

هاكان ساهم في 5 أهداف بتسجيل 5 أهداف وصناعة أخر في آخر 5 مباريات بالدوري الإيطالي مع إنتر.

وفي الدقيقة 39 عزز دينزل دومفريز نتيجة إنتر بالهدف الثالث.

في الشوط الثاني حاول لاعبو روما محاولة العودة في النتيجة لكن دون هدف، لينتهي اللقاء بفوز النيراتزوري.

إنتر روما الدوري الإيطالي
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