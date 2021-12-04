بايرن ميونيخ يبتعد في الصدارة بفوز مثير على دورتموند

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 14 من الدوري الألماني، ليبتعد بايرن ميونيخ بالصدارة.

سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من روبيرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان، بينما سجل أهداف دورتمومد خوليان براندت وإيرلنج هالاند.

تقدم براندت لدورتموند في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة من جودي بيلينجهام ليمر من الدفاع ويسدد وينفرد ويسدد في الشباك.

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وبعد أربع دقائق فقط استغل توماس مولر خطأ ماتس هوملز لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي أحرز هدف التعادل.

وفي الدقيقة الـ 44 أضاف كومان الهدف الثاني لبايرن ميونيخ من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ 48 تعادل هالاند لدورتموند، بعدما تلقى تمريرة أخرى من بيلينجهام ليسدد كرة رائعة في شباك نوير.

وأنهى ليفاندوفسكي ثلاثية بايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 77 من ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل المرمى.

بذلك الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 34 في صدارة الدوري الألماني موسعا الفارق إلى أربع نقاط مع دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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