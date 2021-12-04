تشكيل باريس - إيكاردي وميسي في الهجوم.. ومبابي على مقاعد البدلاء

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:23

كتب : FilGoal

فينالدوم يحتفل بهدف باريس سان جيرمان في لايبزج

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقه الذي سيواجه لانس بعد قليل في الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

وجاء كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، بينما يقود كل من ماورو إيكاردي وليونيل ميسي خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

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الحارس: كيلور نافاس

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرنسل كيمبيمبي - خوان بيرنات

الوسط: ليوناردو باريديس - ماركو فيراتي - دانيلو

الهجوم: أنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي - ليونيل ميسي

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة وبفارق 12 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لانس
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