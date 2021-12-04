كأس العرب - مدرب السودان: لا ألقي باللوم على أحد بالخسارة أمام مصر.. وهذا سبب تأخري عن المباراة

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:09

كتب : محمد الجزار

هوبير فيلود - السودان

أوضح الفرنسي هوبير فيلود مدرب منتخب السودان أن الفريق لم يستحق الخسارة الكبيرة أمام منتخب مصر.

وسقط منتخب السودان بخماسية دون رد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب .

وقال فيلود في المؤتمر الصحفي: " لا ألقي باللوم على أحد بسبب هذه الخسارة الثقيلة".

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وأشار "الفريق كان يسعى لتقديم أفضل مستوى ويحقق نتائج إيجابية خلال البطولة لكن جاءت الخسارة الأولى ثم الثانية لتنهي مشوارنا".

وكشف الفرنسي أنه أجرى فحصين الأول صباح اليوم وجاءت النتيجة إيجابية لكنه كان متأكد من سلامته، ثم أجرى مساءً فحص آخر وجاءت نتيجته سلبية، وهذا الأمر أثر على إمكانية حديثه مع اللاعبين قبل المباراة لمنع الاختلاط، قائلا: "وصلت متأخرا قبل 30 دقيقة من المباراة".

وأردف "اللاعبين كانوا شجعانا وبذلوا كل الجهود الضرورية، وقاتلوا على كل كرة أمام الفريق المصري القوي".

وأتم "حاولنا التركيز على الجانب الذهني قبل المواجهة لتقديم أفضل ما لدينا".

حقق المنتخب المصري الفوز الرابع عشر له على السودان، والأول منذ كأس الأمم الإفريقية 2008، إذ التقى المنتخبين بعد ذلك في مباراتين انتهت واحدة فوز السودان وأخرى بالتعادل في دربي حوض النيل.

منتخب مصر حقق ثاني أكبر انتصار في تاريخه على شقيقه السوداني بعد الفوز 6-1 في تصفيات كاس العالم 2006.

لأول مرة يحقق منتخب مصر فوزا في كأس العرب منذ نسخة 1998، إذ خسر المنتخب في نسختي 1998 و2012 مباراتين وتعادل في 2.

المباراة شهدت مشاركة دولية أولى حسين فيصل ومروان داوود بقميص منتخب مصر.

وشهدت أيضا تسجيل أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو أول هدف دولي لكلاهما.

فوز رفع رصيد مصر في الصدارة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الجزائز، بينما يتذيل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث.

وستكون مباراة مصر والجزائر الثلاثاء المقبل حاسمة في صراع صدارة المجموعة الرابعة.

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