كأس العرب - لاعب السودان: أسباب سياسية أوقفت الدوري.. لا يمكن لوم اللاعبين على خماسية مصر

رفض وليد حسن لاعب منتخب السودان لوم اللاعبين أو المدرب هوبير فيلود على خسارة الفريق أمام منتخب مصر بخماسية نظيفة والخروج من كأس العرب 2021.

وقال حسن في تصريحاته لقنوات "الكاس" القطرية: "الأسباب واضحة ويعرفها الشارع الرياضي في السودان. أسباب سياسية أثرت على وضع الرياضة في السودان وأسفرت عن توقف الدوري".

وأضاف "لا يمكننا لوم اللاعبين والرياضيين على أي شيء فليس لهم يد فيما يحدث. اللاعبون لم يتدربوا والدوري متوقف في السودان والكل يعرف، هذه هي الأسباب".

وأوضح "المدرب بعيد كل البعد عما يحدث ولا علاقة له بما يحدث في البلاد، هو يأتي ليدرب وهذا دوره"

واختتم حسن "طرد لاعبين بالتأكيد له يد في النتيجة الكبيرة، خصوصا لاعب من بداية المباراة، بالتأكيد هذا يؤثر بشكل واضح".

وتعرض ياسر مزمل للطرد بنهاية الشوط الأول، فيما تلاه فارس عبد الله بالإنذار الثاني في الدقيقة 53.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الجزائر في صدارة المجموعة. للتعرف على سيناريوهات الصدارة من هنا.