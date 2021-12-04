انتهت كأس العرب - فلسطين (1) (1) السعودية

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب 2021 لحساب المجموعة الثالثة.

وكان منتخب السعودية قد خسر من الأردن 1-0، فيما خسر منتخب فلسطين ضد المغرب برباعية دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 80: عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة عبد الله حمدان تعلن التعادل.

ق 45+1: جوووول محمد رشيد وصاروخ يسكن شباك السعودية.

بداية اللقاء

كأس العرب فلسطين السعودية
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