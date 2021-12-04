كأس العرب - عمر كمال: ذاكرنا السودان جيدا.. ومباراة الجزائر ستكون صعبة على الطرفين
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:47
كتب : FilGoal
أبدى عمر كمال لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر سعادته عقب الفوز على السودان بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب 2021.
عمر كمال
النادي : فيوتشر
وقال كمال في تصريحاته لقنوات "الكاس" القطرية: "الحمد لله على الفوز والأداء وأهنئ جماهير مصر العظيمة. كل مباراة نحضر لها بصورة أفضل من سابقتها".
وأضاف "تخطينا مباراة لبنان وركزنا على مباراة السودان، حيث ذاكرناه بصورة جيدة وهم منتخب محترم وبلد شقيق بالتأكيد".
وأوضح "الآن نفكر في المباراة القادمة ضد منتخب الجزائر والتي لن تكون سهلة بالنسبة لنا أو لهم، ونتمنى التأهل بصدارة المجموعة".
واختتم كمال "لا نشعر بالراحة طالما لم نسجل، لأننا إن لم نسجل سنتلقى في أي وقت، ولكن طالما أننا نقف بصورة جيدة وندافع جيدا، بمجرد أن نسجل سنشعر بالراحة".
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الجزائر على قمة المجموعة الرابعة، تعرف على سيناريوهات الصدارة من هنا.