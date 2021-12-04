ميسي: لا أهتم إن كنت الأفضل أم لا

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 20:15

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد نيس

شدد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان على أنه لا يهتم بأن يكون اللاعب الأفضل في العالم.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وحصل ليونيلي ميسي على جائزة الكرة الذهبية والتي تقدم لأفضل لاعب في العالم سنويا من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال ميسي في تصريحات للصحيفة: "لا يهمني إن كنت الأفضل في العالم أم لا، أن اعتبر واحد من الأفضل في التاريخ هو أكثر من كافي بالنسبة لي".

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وتابع "كانت هناك منافسة صعبة لسنوات بيني وبين رونالدو في إسبانيا وكان ذلك رائعا لأنه ساعدنا على النمو في مسيرتنا المهنية، لكن لا اعتقد أن أحدنا كان يركز على الآخر، أردت فقط التفوق لأكون الأفضل وليس أفضل من الآخرين".

وأضاف "لقد كانت لفتة رائعة من نيمار أن يعرض علي الرقم 10 بدلا منه ولكن بدا عادلا أن يحفتظ به، لقد بقيت مع الرقم 30 وأنا أحبه أيضا".

وتحدث ميسي عن مقارنته بدييجو أرماندو مارادونا طوال فترات مسيرته قائلا: "لم أهتم بذلك أبدا، لكنني قضيت أوقاتا سيئة للغاية مع المنتخب بسبب أشياء تتجاوز كرة القدم".

وأتم "الهزيمة دائما صعبة ومؤلمة، لا يزال من الصعب التعود على ذلك، وفي بعض الأحيان يمكن أن يستمر غضبي لكني أحاول أن أقنع نفسي بأنه ستكون هناك فرصا أخرى".

وشارك ميسي في 12 مباراة منذ انضمامه لباريس سان جيرمان وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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