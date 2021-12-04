دربي النيل مصري.. المنتخب يكتسح السودان بخماسية ويتأهل رفقة الجزائر

اكتسح منتخب مصر نظيره السوداني بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لـ كأس العرب.

سجل أهداف مصر: أحمد رفعت – أحمد سيد زيزو – حسين فيصل – محمود حمدي الونش – محمد شريف.

حقق المنتخب المصري الفوز الرابع عشر له على السودان، والأول منذ كأس الأمم الإفريقية 2008، إذ التقى المنتخبين بعد ذلك في مباراتين انتهت واحدة فوز السودان وأخرى بالتعادل في دربي حوض النيل.

منتخب مصر حقق ثاني أكبر انتصار في تاريخه على شقيقه السوداني بعد الفوز 6-1 في تصفيات كاس العالم 2006.

لأول مرة يحقق منتخب مصر فوزا في كأس العرب منذ نسخة 1998، إذ خسر المنتخب في نسختي 1998 و2012 مباراتين وتعادل في 2.

المباراة شهدت مشاركة دولية أولى حسين فيصل ومروان داوود بقميص منتخب مصر.

وشهدت أيضا تسجيل أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو أول هدف دولي لكلاهما.

فوز رفع رصيد مصر في الصدارة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الجزائز، بينما يتذيل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث.

وستكون مباراة مصر والجزائر الثلاثاء المقبل حاسمة في صراع صدارة المجموعة الرابعة.











































































































التشكيل

تغييرات عديدة أجراها كارلوس كيروش المدير الفني لـ الفراعنة، لعب أيمن أشرف كلاعب وسط لتعويض إصابة حمدي فتحي و5 تغييرات عن مباراة لبنان.

فيما غيّر الفرنسي هوبير فيلود مدرب السودان نصف فريقه أمام مصر.

محمد عبد الرحمن وياسر مزمل يقودان هجوم السودان ضد مصر 🇸🇩🌟#كأس_العرب pic.twitter.com/3ZZCVeutEd — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2021

وصف المباراة

خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة ينبري لها أحمد رفعت يسددها قوية لترتطم بالعارضة، ومن ثم ترتد من الدفاع ليسدد على الطائر من خارج الـ 18 كرة صاروخية تسكن الشباك.

هدف هو الأول لرفعت مع منتخب مصر في 3 مباريات دولية.

أحمد رفعت سجل أحد أجمل أهداف البطولة في شباك السودان 💣🇪🇬 pic.twitter.com/xwnfewyATX — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2021

وفي الدقيقة 11 توغل من عمر كمال عبد الواحد والمدافع يسقطه داخل منطقة الجزاء ليطلق الحكم صافرة ركلة جزاء لمنتخب مصر.

أحمد سيد زيزو سدد كرة قوية أعلى يمين شباك الحارس مضيفا الهدف الثاني.

هدف هو الأول لـزيزو مع منتخب مصر في مباراته الثامنة دوليا.

أبو عشرين حارس السودان تألق ومنع الهدف الثالث مرتين متتاليتين بعد مرور ربع ساعة.

تسديدة من زيزو في الدقيقة 14 تصدى لها الحارس ببراعة على مرتين.

زيزو سجل أول أهدافه الدولية من علامة الجزاء في ثامن مبارياته بقميص منتخب مصر ✅🇪🇬#كأس_العرب pic.twitter.com/IZQStUl1Tk — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2021

وفي الدقيقة التالية منع أبو عشرين مروان حمدي من تسجيل هدفه الدولي الأول برأسية ليبعدها عن مرماه ببراعة.

نصف ساعة مرت، وكسر حسين فيصل الصمت، راوغ الجناح الأيمن 3 لاعبين من السودان متوغلا داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية سدد محمود حمدي الونش قوية في الشباك.

هدف هو الثاني دوليا للونش مع منتخب مصر بعدما سجل في توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

هل شاهدتهم ما فعله حسين فيصل في هدف مصر الثالث؟ متعة 🎶 pic.twitter.com/ILOjl6Wil6 — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2021

3-0 في نصف ساعة للفراعنة سهلت الأمور وجعلت لاعبي السودان يرتبكون أكثر.

الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول شهدت تدخلا عنيفا من ياسر الطيب على قدم أيمن أشرف.

الحكم طالع تقنية الفيديو وأشهر البطاقة الحمراء للاعب السودان ومعه انتهى الشوط الأول.

الشوط الثاني

بدأ منتخب مصر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أبو عشرين في الدقيقة 48.

فارس عبد الله مدافع السودان تحصل على إنذار في الدقيقة 50 وبعد 3 دقائق تحصل على بطاقة جديدة بعد تدخل على زيزو وأكمل لاعبو السودان المباراة بـ 9 لاعبين.

في الدقيقة 57 سجل حسين فيصل أول هدف دولي له أيضا بعد متابعة من كرة مرتدة من الحارس عقب تصديه لرأسية مروان حمدي لتصبح نتيجة 4-0.

المشاركة الأولى مع سموحة في الدوري سجل هدف ✅ المشاركة الدولية الأولى سجل هدف ✅ حسين فيصل يتألق دائما في الظهور الأول 🔥 هدف وصناعة في ظهوره الأول مع منتخب مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/b1eKoiIotX — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2021

زيزو خرج مصابا في الدقيقة 60، وأجري كارلوس كيروش تغييرين بنزول محمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي. بدلا من زيزو ومحمود حمدي الونش، ليعود أيمن أشرف كقلب دفاع بجوار أحمد حجازي.

الدقيقة 69 شهدت عرضية من أحمد فتوح أرضية داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة مروان حمدي مرت أعلى من عارضة السودان.

وبعد دقيقتين كاد حسين فيصل أن يسجل الهدف الثاني له والخامس لمصر، لكن تسديدته من علىى حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن الشباك.

كيروش أجرى تغييرا ثلاثيا، مروان حمدي وأحمد رفعت وأحمد فتوح خرجوا وشارك أسامة فيصل ومحمد شريف ومروان داوود، في الدقيقة 73.

بعد 6 دقائق من نزوله سجل محمد شريف برأسية الهدف الخامس وألغاه الحكم بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو احتسبت الهدف.

وفي الدقيقة 84 أهدر أسامة فيصل فرصة إضافة الهدف السادس بعد عرضية من أيمن أشرف لكن رأسيته جاءت أعلى العارضة.

حسين فيصل وأسامة فيصل على مرتين أهدرا فرصة جديدة في الدقيقة 86.

حسين فيصل كاد أن يسجل بعد عرضية من عمر كمال لكن تسديدته تصدى لها الحارس في الدقيقة 88.

أسامة فيصل أيضا أهدر فرصة محققة برأسية تصدى لها الحراس ببراعة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بخماسية مصرية في شباك السودانية.