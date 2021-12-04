رائعة بيتيس تكتب السقوط الأول لتشافي

فاز ريال بيتيس على برشلونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

الهزيمة هي الأولى لتشافي هيرنانديز كمدرب للفريق منذ توليه مسؤولية تدريبه بعد فوزين وتعادل.

التشكيل

بدأ تشافي المباراة بفيليب كوتينيو برفقة عبد الصمد الزلزولي وممفيس ديباي في خط الهجوم.

ممفيس ديباي يقود هجوم برشلونة وكوتينيو يبدأ في التشكيل الأساسي ضد ريال بيتيس 🌟🔵#السبت_الكروي pic.twitter.com/uG0TraINvE — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2021

بدأ كوتينيو بتهديد مرمى بيتيس الهجمة الأخطر لبرشلونة في الدقيقة العاشرة ولكن الحارس كان في الموعد المناسب.

وفي الدقيقة الـ 17 رد هيكتور بيليرين الخطورة بتسديدة ولكنها كانت بعيدة عن مرمى تير شتيجن.

وشهدت الدقيقة الـ 33 إصابة جافي لاعب برشلونة ودخول ريكي بويج بديلا له.

وفي الشوط الثاني سجل خوانمي لريال بيتيس في الدقيقة الـ 52 ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل.

وكاد ديمبيلي أن يسجل بتسديدة ولكنها جانبت المرمى في الدقيقة الـ 76.

وبعد ثلاث دقائق سجل ومن هجمة مرتدة مر كاناليس بشكل رائع من فرينكي دي يونج ومرر الكرة إلى خوانمي الذي سدد الكرة وضع الكرة بكل هدوء مسجلا الهدف الأول لبيتيس من هجمة مرتدة نموذجية.

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال بيتيس للنقطة الـ 30 في المركز الثالث بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة الـ 23 في المركز السابع.

وسيخرج برشلونة لمواجهة أوساسونا خارج ملعبه في الجولة المقبلة، بينما سيستضيف ريال بيتيس فريق أوساسونا في مواجهة صعبة.