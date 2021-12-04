كأس العرب - بلايلي: لقاء لبنان كان صعبا.. وسنواجه منتخبا كبيرا اسمه مصر

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

بلايلي - الجزائر

شدد يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر على صعوبة الفوز على لبنان في كأس العرب 2021.

وساهم بلايلي في الفوز على لبنان بالحصول على ركلة جزاء سجلها ياسين براهيمي.

وصرح بلايلي عقب المباراة في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "المباراة كانت صعبة، أشكر الجميع على المجهودات المبذولة، والتي سمحت لنا بتحقيق هذا الفوز الذي نهديه لجماهيرنا".

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وأضاف "منتخب لبنان دافع جيدا طيلة الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني نجحنا في افتتاح باب التسجيل ما سهل مهمتنا".

وتابع "المباراة المقبلة سنواجه منتخبا كبيرا اسمه مصر".

وأتم "المواجهة ستكون قوية وأتمنى أن نحقق الفوز لبلوغ الدور المقبل".

ويتصدر ثعالب الصحراء الترتيب برصيد 6 نقاط من فوزين على السودان ولبنان.

وكان بلايلي قد غاب عن المواجهة الأولى بسبب الإصابة، ثم شارك أساسيا أمام رجال الآرز.

ويلتقي منتخب الجزائر مع مصر يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.

الجزائر كأس العرب يوسف بلايلي
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