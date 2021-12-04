الزمالك يواجه بايونيرز وديا

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 18:57

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى فتحي يحتفل بهدف الزمالك في سيراميكا كليوباترا

اتفق نادي الزمالك مع فريق بايونيرز لمواجهته وديا استعدادا لعودة الدوري المصري.

ويتقي الزمالك مع بايونيرز في الثالثة عصر غد الأحد، في مباراة ودية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة
تشكيل مانشستر سيتي – عودة فودين وجوندوجان أمام واتفورد التشكيل – ثلاثي دفاعي لـ إنتر وروما في مباراة خاصة لـ مورينيو لاعب عمان لـ في الجول: مستوى البطولة ممتاز.. وهذا سبب الهزيمة أمام قطر ميلان ينقض على صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا من أجل كيير

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات.

الزمالك الدوري المصري بايونيرز
نرشح لكم
مران الزمالك – راحة لـ طارق حامد وعاشور.. انتظام أبو جبل وعواد ومشاركة رزاق في التقسيمة براون يحدد مصير الترهوني في الإسماعيلي بعد غياب 14 شهرا.. أبو سليمة يعود لتدريبات المصري أمير مرتضى يكشف عن خطوة جديدة مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو.. وموقف معسكر الفريق
أخر الأخبار
مويس بعد الفوز على تشيلسي: حين لعبنا لم نسجل.. واليوم سجلنا أمام بطل أوروبا 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - واتفورد (0) - (0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تمريرة حاسمة قاتلة ورقم قياسي جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ولفرهامبتون؟ 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - بلايلي: لقاء لبنان كان صعبا.. وسنواجه منتخبا كبيرا اسمه مصر 23 دقيقة | كأس العرب 2021
مران الزمالك – راحة لـ طارق حامد وعاشور.. انتظام أبو جبل وعواد ومشاركة رزاق في التقسيمة 24 دقيقة | الدوري المصري
خرج آيت نوري فجاء الفرج.. ليفربول إلى صدارة الدوري بفوز شاق على ولفرهامبتون 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة التاسعة 32 دقيقة | الدرجة الثانية
الزمالك يواجه بايونيرز وديا 35 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري