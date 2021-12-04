الزمالك يواجه بايونيرز وديا

اتفق نادي الزمالك مع فريق بايونيرز لمواجهته وديا استعدادا لعودة الدوري المصري.

ويتقي الزمالك مع بايونيرز في الثالثة عصر غد الأحد، في مباراة ودية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى أمام فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر الحالي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات.