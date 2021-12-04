التشكيل – ثلاثي دفاعي لـ إنتر وروما في مباراة خاصة لـ مورينيو

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 18:40

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما × ساليرنتانا

يعود جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما لمواجهه فريقه السابق إنتر لأول مرة في الدوري الإيطالي.

ويستعد روما للقاء إنتر في قمة الجولة 16 من الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو.

وكان مورينيو مع إنتر منذ ما يقارب 10 مواسم قد تفوق على روما في الدوري الإيطالي وحقق لقب الأسكوديتو حينها مرتين.

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ويعتمد كل من جوزيه مورينيو مدرب روما وسيموني إنزاجي مدرب إنتر على ثلاثي دفاعي.

ويجلس لاوتارو مارتينيز على مقاعد بدلاء النيراتزوري، فيما يغيب تامي إبراهام عن صفوف روما بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل الذئاب:

حراسة مرمى: روي باتريشيو

الدفاع: ماراش كومبولا – كريس سمولينج – جانليوكا مانشيني

الوسط: ماتياس بينا – هنريك مخيتاريان – براين كريستانتي – جوردان فيرتو – روجر إبيانز

الهجوم: إيلدور شوموردوف – نيكولو زانيولو

فيما جاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دانيلو دي أمبروزيو – ميلان شكرينيار – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – إيفان بيريتسيش

الهجوم: إدين دجيكو – خواكين كوريا

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