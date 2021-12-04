لاعب عمان لـ في الجول: مستوى البطولة ممتاز.. وهذا سبب الهزيمة أمام قطر

تحدث صلاح اليحيائي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عقب الخسارة التي مني بها المنتخب العماني في اللحظات الأخيرة أمام المنتخب القطري في الجولة الثانية من كأس العرب والتي تقام حاليًا في قطر، والتي انتهت بهدفين لهدف للمنتخب للعنابي.

مباراة كبيرة أمام قطر، وخسارة في النهاية، ما سبب هذه الخسارة؟

عملنا بكل قوة وإرادة لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، لعبنا بشكل أفضل خصوصًا في أحداث الشوط الثاني. وكنا قريبين جدًا من الفوز، ولكننا الآن نسعى جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البحرين تمكنا من التأهل.

قدمت مباراة كبيرة أمام قطر، حدثنا عن تعليمات برانكو في الملعب أثناء المباراة؟

الفريق ككل قدم مباراة جيدة، الجميع كان يعمل بتعليمات المدرب الكرواتي برانكو، وكنا نحاول اختراق دفاعات قطر، ونهاجم بقوة في أحداث الشوط الثاني، واستطعنا بأكثر من محاولة، ولكن الحظ لم يحالفنا في نهاية المطاف.

المباراة القادمة مع البحرين، كيف تستعدون لها من الآن؟

نستعد بشكل مثالي، والأجواء إيجابية للغاية، ونحن جاهزون بإذن الله، وليس لدينا أي احتمالات لدينا سوى الفوز في هذه المباراة، ويلعب المنتخب العماني أمام البحريني يوم الاثنين المقبل في ختام دور المجموعات من المجموعة الأولى.

ما رسالتك إلى الجماهير العمانية، ورأيك في مستوى البطولة حتى الآن؟

مستوى البطولة ممتاز من حيث التنظيم، وقوة وجاهزية المنتخب المشاركة في كأس العرب، ونأمل بالخروج بنتيجة تسعد جماهيرنا العمانية، وطموحها، وأشكر الجماهير العمانية التي ساندتنا ووقفت معنا خلال المباريات الماضية، دائمًا وجودهم وتحفيزهم يعطينا دافع أكبر وأقوى للمنافسة، وإن شاء الله نخرج بنتيجة إيجابية ترضينا وترضي الجماهير العمانية.

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن البحرين صاحب المركز الرابع، وخلف العراق صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين.