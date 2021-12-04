ميلان ينقض على صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا من أجل كيير

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

أليكسيس ساليميكيريس - ميلان

انقض ميلان على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا بالفوز على ساليرينتانا في افتتاح الجولة 16.

سجل ثنائية ميلان: فرانك كيسي وأليكسيس ساليميكريس.

فوز رفع رصيد ميلان إلى 38 نقطة في الصدارة في انتظار نتيجة نابولي وأتالانتا والتي تقام اليوم، فيما واصل الضيوف تذيل الترتيب برصيد 8 نقاط.

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ولأول مرة يحقق ميلان 38 نقطة بعد مرور 16 جولة منذ موسم 2003-04 عندما حقق لقب الأسكوديتو حينها.

التشكيل

قاد بيترو بيليجري هجوم ميلان في الدوري الإيطالي لأول مرة في الموسم، فيما جلس زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء.

ولأول مرة يبدأ الإيطالي الشاب أساسيا في الدوري منذ 2017 عندما لعب بقميص جنوى أمام بولونيا.

وصف المباراة

ميلان تقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة، عرضية أرضية من رافائيل لياو أودعها فرانك كيسي في الشباك.

وعقب مرور ربع ساعة خرج بيليجري متأثرا بإصابة عضلية.

وفي الدقيقة 18 سجل أليكسيس ساليميكريس الهدف الثاني بتسديدة قوية مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد الهدف احتفل بقميص سيمون كيير مدافع ميلان الذي سيغيب 6 أشهر على الأقل بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

وأصبح البلجيكي اللاعب الرابع عشر الذي يسجل بقميص ميلان الموسم الحالي في جميع المسابقات.

في نهاية الشوط الأول أهدر كيسي الهدف الثالث بتسديدة قوية.

تغييرات ميلان في الشوط الثاني حاول تعزيز تقدم الروسونيري، لكن تألق فيد بيليتش حارس الضيوف منعهم من زيادة الغلة.

فتصدى لتسديدة جونيور ميسياس في الدقيقة 70، ومرت تسديدة براهيم دياز بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 80.

وأهدر ساندرو تونالي فرصة الروسونيري الأخيرة في الدقيقة 82 بعرضية مرت من الجميع وأكملت طريقها بجوار القائم الأيسر.

فوز يجعل ميلان في الصدارة بشكل مؤقت حتى نهاية مباريات اليوم.

الدوري الإيطالي ميلان
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