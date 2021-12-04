انتهت في تركيا - جالاتاسراي (2) - (2) ألتاي.. تعادل مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لأبرز أحداث مباراة جالاتاسراي وألتاي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري التركي.

ويلعب مصطفى محمد مع جالاتاسراي في التشكيل الأساسي، بينما يتواجد أحمد ياسر ريان على مقاعد بدلاء ألتاي.

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نهاية المباراة

ق86 جووووووول ألتاي يتعادل من ركلة جزاء يسجلها داوودا بامبا.. ركلة الجزاء تم احتسابها بتقنية الفيديو بعد لمسة يد على بيركان كوتلو لاعب وسط جالاتاسراي

ق80 جووووووووول مباي دياني يسجل الثاني لجالاتاسراي.. ركنية من باتريك فان أنهولت يلعبها دياني بالرأس في الشباك

ق68 نزول أحمد ياسر ريان في صفوف ألتاي بدلا من سيزار بيناريس

ق68 خروج مصطفى محمد ونزول مباي دياني بدلا منه في صفوف جالاتاسراي

بداية الشوط الثاني

ق34 جووووووووول التعادل لصاحب الأرض.. خليل درويش أوجلو يسجل بعد عرضية من الجزائري سفيان فيجولي

ق30 مصطفى محمد يهدر هدفا محققا.. تمريرة تصله من اليسار داخل منطقة الست ياردات ولكن تسديدته ترتطم بالقائم

ق17 جووووووووووول ألتاي يسجل الأول.. تمريرة من لياندرو كابيل تصل إلى سيزار بيناريس الذي يتوغل من اليمين ويسدد على أقصى يمين الحارس فيرناندو موسليرا

ق6 جالاتاسراي يسجل الهدف الأول ولكن الحكم يلغيه

بداية المباراة

جالاتاسراي الدوري التركي مصطفى محمد ألتاي
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