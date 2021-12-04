كيروش: مباراة السودان ستكون مختلفة عن لبنان

أوضح كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر أن مواجهة السودان ستكون مختلفة عن لقاء لبنان.

ويستعد منتخب مصر بعد قليل لخوض ثاني مبارياته في كأس العرب بمواجهة السودان بعد الفوز على لبنان 1-0.

وقال كيروش قبل المباراة: "ستكون مباراة مختلفة عن لقاء لبنان".

وأضاف عبر بي إن سبورتس "نريد خوض مباراة مميزة وتتناسب مع الحقيقة التي سنواجهها اليوم وتتناسب مع قدرات السودان نعرفهم جيدا وهم كذلك".

وأكمل "يجب أن نضغط في بداية المباراة، ومن ثم نفرض شخصيتنا ونقدم أفضل ما لدينا".

وأتم "يجب أن نعي أن النقاط الثلاثة مهمة وننهي أمر التاهل من الآن ونعرف ما نريد من هذه المباراة".

وكان منتخب الجزائر قد وضع قدما في ربع النهائي بعد الفوز على لبنان 2-0.