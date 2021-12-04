براون يحدد مصير الترهوني في الإسماعيلي

كشفت مصادر داخل النادي الإسماعيلي أن الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق سيحدد مصير المدافع الليبي محمد الترهوني، سواء البقاء أو الرحيل.

ومن المنتظر أن يتم الدفع باللاعب الليبي خلال المباراة الودية اليوم أمام فريق بلبيس، والتي ستساهم في حكم براون عليه.

ولا تزال أزمة الترهوني مع سموحة مستمرة، حيث يرفض النادي السكندري الموافقة على منحه البطاقة الدولية، بينما فشل الإسماعيلي في الحصول على بطاقة مؤقتة له حتى الآن.

ويحاول الدراويش الدفع باللاعب الليبي الدولي في المباريات، حيث تم حجز مكان له بالقائمة، ولكن هناك اتجاه يتردد داخل إدارة النادي بعدم استكمال هذا التعاقد، في ظل مطالبة سموحة بالحصول على 157 ألف دولار باقي مستحقات على اللاعب.