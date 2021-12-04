انتهت كأس العرب - مصر (5) (0) السودان.. نهاية المباراة

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف أحمد رفعت في السودان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر أمام السودان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العرب 2021.

وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز على لبنان بنتيجة 2-0 وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

مصر استهلت مشوارها بالفوز 1-0 على لبنان وخسر السودان بنتيجة 4-0 من الجزائر.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق. 94 عرضية من مصطفى فتحي يقابلها أسامة فيصل برأسية تصدى لها الحارس ببراعة.

ق. 88 عرضية من عمر كمال يتسلمها حسين فيصل ويسدد لكن تصدى لها الحارس.

ق. 86 طولية يمهدها أسامة فيصل برأسية إلى حسين فيصل الذي سدد وتصدى لها الحارس وارتدت إلى مصطفى فتحي الذي سدد فوق المرمى.

ق. 84 عرضية من أيمن أشرف، يقابلها أسامة فيصل برأسية فوق المرمى.

الحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف الخاااامس لمصر.

ق. 78 جوووول لا.. محمد شريف يسجل برأسية والتسلل يلغي الهدف.

ق 71: تسديدة من حسين فيصل تمر بعيدة عن المرمى.

ق 69: عرضية من فتوح وتسديدة من مروان حمدي تمر أعلى العارضة.

ق 60: تغيير ثنائي لمنتخب: نزول أفشة ومصطفى فتحي بدلا من الونش وزيزو

ق 59: خروج زيزو بسبب الإصابة

ق 57: جووووول رابع.. حسين فيصل من متابعة لرأسية مروان حمدي يسجل هدف مصر الرابع

ق 53: بطاقة صفراء ثانية لفارس عبد الله بعد 3 دقائق وطرد جديد سوداني

ق 48: تسديدة قوية يتصدى لها حارس السودان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: ياسر الطيب لاعب السودان يتحصل على بطاقة حمراء بعد تدخل الفار.

ق 44: تدخل قوي من لاعب السودان على أيمن أشرف

ق 30: جوووووووووول عالمي.. حسين فيصل يراوغ 3 لاعبين في الجهة اليسرى ويمرر عرضية إلى الونش الذي يسدد كرة قوية في الشباك.

ق 14: أبو عشرين يتصدى لرأسية مروان حمدي ببراعة.

ق 14: أبو عشرين يتصدى على مرتين لتصويبة صاروخية من زيزو من خارج منقطة الجزاء.

ق 12: جوووووول زيزو يسجل من ضربة جزاء الهدف الثاني لمصر.

ق 11: ضربة جزاااااااااء لمنتخب مصر عقب عرقلة عمر كمال عبد الواحد.

ق 4: الكرة ترتد من الدفاع ويسدد رفعت على الطائر معلنا الأول من خارج منطقة الجزاء.

ق 3: العارضة تتصدى لتصويبة رائعة من كرة ثابتة سددها أحمد رفعت.

بداية اللقاء

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