الدرجة الثانية - المنيا يعود للانتصارات.. وأسوان يحافظ على الصدارة رغم التعادل

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 17:13

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

أقيم اليوم السبت، 10 مباريات في الجولة التاسعة من الدرجة الثانية في الثلاث مجموعات.

في مجموعة بحري انتصر بايونيرز على الرجاء بهدفين سجلهما حسام باولو في الدقيقة 5 وحمادة يحيي في الدقيقة 43 ليرتفع رصيده إلى 13نقطة.

وفي مجموعة القاهرة تعادل المريخ مع السكة الحديد سلبيا، وانتصر منتخب السويس على المصرية للاتصالات بهدف جيروم فيليب في الدقيقة 76 ليرتفع منتخب السويس إلى 14نقطة.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة الدرجة الثانية - زد يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. وفوز مثير لـ دجلة في +95 الدرجة الثانية - مدافع المجد يروي لـ في الجول تفاصيل الأيام الأخيرة لـ أدهم السلحدار

وفي مجموعة الصعيد عاد المنيا للانتصارات بعد غياب دام أربعة جولات وحقق الانتصار على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف.

سجل للمنيا عمرو عثمان في الدقيقة 12 وجيمس تيدي للمنيا في الدقيقة 40، وسجل طلبة محمد للالومنيوم في الدقيقة 20 ليرتفع رصيد المنيا إلى 18 نقطة.

وتعادل بترول أسيوط مع أسوان سلبا ليرتفع رصيد أسوان إلى 20 نقطة في صدارة الجدول ورصيد بترول أسيوط إلى 14نقطة.

وفاز كيما أسوان على سوهاج بهدف عمرو عزت في الدقيقة 40 ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة في وصافة الجدول.

وحقق ملوي الفوز على قنا بهدف محمود تريكة في الدقيقة 81 ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة.

وخسر الإعلاميين على ملعبه من المدينة المنورة بثلاثية نظيفة، سجلها محمد بكري في الدقيقة 60 ومحمد عليان في الدقيقة 69 ومحمود زكي في الدقيقة 91 ليرتفع رصيد المدينة المنورة إلى 12 نقطة.

وتعادل الفيوم مع البداري بهدف لكل فريق، سجل علاء متولي في الدقيقة 5 للفيوم وهشام طلعت للبداري في الدقيقة 85.

وتعادل بني سويف مع طامية سلبيا، وستقام غدا مباراة ديروط مع تليفونات بني سويف.

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة بحري الدرجة الثانية - الصعيد
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة التاسعة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة الدرجة الثانية – نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة التاسعة الدرجة الثانية - زد يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. وفوز مثير لـ دجلة في +95
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي – عودة فودين وجوندوجان أمام واتفورد 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – ثلاثي دفاعي لـ إنتر وروما في مباراة خاصة لـ مورينيو 17 دقيقة | الدوري الإيطالي
لاعب عمان لـ في الجول: مستوى البطولة ممتاز.. وهذا سبب الهزيمة أمام قطر 22 دقيقة | كأس العرب 2021
ميلان ينقض على صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا من أجل كيير 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
استراحة في تركيا - جالاتاسراي (1) - (1) ألتاي.. نهاية الشوط الأول ساعة | المحترفون
كيروش: مباراة السودان ستكون مختلفة عن لبنان ساعة | كأس العرب 2021
براون يحدد مصير الترهوني في الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
استراحة كأس العرب - مصر (3) (0) السودان.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري