الدرجة الثانية - المنيا يعود للانتصارات.. وأسوان يحافظ على الصدارة رغم التعادل

أقيم اليوم السبت، 10 مباريات في الجولة التاسعة من الدرجة الثانية في الثلاث مجموعات.

في مجموعة بحري انتصر بايونيرز على الرجاء بهدفين سجلهما حسام باولو في الدقيقة 5 وحمادة يحيي في الدقيقة 43 ليرتفع رصيده إلى 13نقطة.

وفي مجموعة القاهرة تعادل المريخ مع السكة الحديد سلبيا، وانتصر منتخب السويس على المصرية للاتصالات بهدف جيروم فيليب في الدقيقة 76 ليرتفع منتخب السويس إلى 14نقطة.

وفي مجموعة الصعيد عاد المنيا للانتصارات بعد غياب دام أربعة جولات وحقق الانتصار على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف.

سجل للمنيا عمرو عثمان في الدقيقة 12 وجيمس تيدي للمنيا في الدقيقة 40، وسجل طلبة محمد للالومنيوم في الدقيقة 20 ليرتفع رصيد المنيا إلى 18 نقطة.

وتعادل بترول أسيوط مع أسوان سلبا ليرتفع رصيد أسوان إلى 20 نقطة في صدارة الجدول ورصيد بترول أسيوط إلى 14نقطة.

وفاز كيما أسوان على سوهاج بهدف عمرو عزت في الدقيقة 40 ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة في وصافة الجدول.

وحقق ملوي الفوز على قنا بهدف محمود تريكة في الدقيقة 81 ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة.

وخسر الإعلاميين على ملعبه من المدينة المنورة بثلاثية نظيفة، سجلها محمد بكري في الدقيقة 60 ومحمد عليان في الدقيقة 69 ومحمود زكي في الدقيقة 91 ليرتفع رصيد المدينة المنورة إلى 12 نقطة.

وتعادل الفيوم مع البداري بهدف لكل فريق، سجل علاء متولي في الدقيقة 5 للفيوم وهشام طلعت للبداري في الدقيقة 85.

وتعادل بني سويف مع طامية سلبيا، وستقام غدا مباراة ديروط مع تليفونات بني سويف.