انتهت في إسبانيا - برشلونة (0) - (1) ريال بيتيس.. السقوط الأول لتشافي

بيدري: اللعب مع ميسي لا يجعلك تسأل.. ولذلك رفضني ريال مدريد

هجوم قوي من رئيس رابطة الدوري الإسباني على ريال مدريد وفلورينتينو بيريز

محمد صلاح: لو الأمر في يدي سأستمر مع ليفربول.. وموقفي من رغبة تشافي في ضمي لـ برشلونة