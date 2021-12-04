انتهت في إسبانيا - برشلونة (0) - (1) ريال بيتيس.. السقوط الأول لتشافي

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

ديباي مع برشلونة أمام إسبانيول

تابع مباشرة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم السبت في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

د 80 التعاادل يضيع من الزلزولي

د79. جوووووول أول لريال بيتيس عن طريق خوانمي

د76 تسديدة من ديمبيلي بجانب القائم

د60 تسديدة من ديمبيلي قريبة من المرمى

د58. تبديلين لبرشلونة بدخول لوك دي يونج وعثمان ديمبيلي بدلا من نيكو جونزاليس وفيليب كوتينيو

52. جووووول أول ملغي لوجود حالة تسلل لريال بيتيس عن طريق خوانمي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د33. تبديل اضطراري بخروج جافي للإصابة ودخول ريكي بويج

د17. تسديدة بعيدة من هيكتور بيليرين

د10. تهديد أول من فيليب كوتينيو ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني
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