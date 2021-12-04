الـ36 بلا هزيمة.. طوفان الخُضر يكسر "رعد" مطر.. الجزائر تهزم لبنان وتتصدر مجموعة مصر

ظل لبنان صامدا بفضل حارسه مصطفى مطر على طريقة رعد حارس مسلسلة كابتن ماجد، لكن طوفان الجزائر كان عاتيا، فانتصروا في النهاية.

فازت الجزائر على لبنان بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الجنوب، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

الفوز هو الـ36 على التوالي لـ الجزائر، ليكونوا على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم إيطاليا كأصحاب أطول سلسلة لاهزيمة في تاريخ المنتخبات.

سجل هدفا الجزائر ياسين براهيمي في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء، وطيب مزياني في الدقيقة الـ90.

الفوز رفع رصيد الجزائر إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما ظل لبنان بلا رصيد في المركز الرابع.





























التشكيل

قاد بغداد بونجاح هجوم الجزائر أمام لبنان، فيما حرس مصطفى زغبة المرمى على حساب رايس مبولحي.

وعاد يوسف بلايلي للتشكيل الأساسي للخَضر، فيما استمر هلال عربي سوداني بالتشكيل الأساسي.

وعلى الجهة الأخرى، استمر مصطفى مطر في حراسة مرمى لبنان، فيما قاد هلال الحلوة الهجوم.

وصف المباراة

المباراة بدأت هادئة، وكانت أولى المحاولات لبنانية في الدقيقة السابعة من كرة ثابتة، تسببت في إصابة مهدي تاهرات مدافع الجزائر الذي خرج لتلقي العلاج.

مهدي تاهرات عاد مجددا وكاد يسجل الأول في الدقيقة الـ14 بعد ركنية، قابلها تاهرات برأسية في العارضة، وارتدت الكرة إلى بغداد بونجاح الذي سدد وأنقذها المدافع من على الخط.

ياسين براهيمي سدد كذلك في الدقيقة الـ17، لكن مصطفى مطر تصدى لها إلى ركنية.

وكانت آخر فرص الشوط في الدقيقة الـ45 من تمريرة من ياسين براهيمي إلى يوسف بلايلي، لكن بلايلي سدد بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

لبنان بدأ الشوط الثاني بدخول ماهر صبرا بدلا من نور منصور.

وكان ثاني التبديلات في الدقيقة الـ63 بدخول محمد حيدر بدلا من نادر مطر.

وظل الدفاع اللبناني صامدا في الدقيقة الـ65 بعد انفراد وتمريرة من بلايلي إلى هلال عربي سوداني الذي سدد وأنقذها الدفاع من على الخط لترتد إلى بلايلي الذي سدد بجانب القائم.

هنا تدخل مجيب بوقرة بدخول طيب مزياني في الدقيقة الـ66 بدلا من هلال عربي سوداني.

انكسر صمود مطر

وكان الهدف الأول في الدقيقة الـ68 لينهي صمود لبنان. يوسف بلايلي تحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من حسين الدر.

ياسين براهيمي سدد ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الأول للجزائر.

لبنان أجرى ثاني التبديلات في الدقيقة الـ73 بدخول مهدي زين بدلا من ربيع عطايا.

وكاد لبنان يتعادل في الدقيقة الـ75 من ركنية، قابلها حسين الدر بلمسة فوق المرمى.

طردان

وخرج حسام ميريزيق لاعب الجزائر مطرودا في الدقيقة الـ78 للإنذار الثاني.

الجزائر أجرت تبديل أخير بدخول زكريا دراوي في الدقيقة الـ79 بدلا من ياسين براهيمي.

في المقابل كانت آخر أوراق لبنان في الدقيقة الـ80 بدخول فضل عنتر بدلا من حسين الدر.

ولم تهنأ لبنان بالزيادة العددية، فخرج قاسم الزين مطرودا في الدقيقة الـ83.

الجزائر استغلت الطرد، وكاد بغداد بونجاح يسجل الثاني في الدقيقة الـ88 من انفراد تام، لكن مصطفى مطر زاد عن مرماه ببسالة.

وفي الانفراد الثاني لم تفلح محاولات مطر حين انفرد البديل طيب مزياني في الدقيقة الـ90 ليسجل الثاني للجزائر، وينتهي اللقاء بفوز الجزائر بثنائية.

الفوز رفع رصيد الجزائر إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما ظل لبنان بلا رصيد في المركز الرابع.