تشكيل كأس العرب - السودان يغير نصف فريقه أمام مصر
السبت، 04 ديسمبر 2021 - 16:54
كتب : FilGoal
أجرى منتخب السودان تعديلات عديدة على تشكيله استعدادا لمواجهة مصر اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.
وغير المدرب هوبير فيلود 5 لاعبين شاركوا أساسيين في اللقاء الماضي الذي خسره السودان 4-صفر ضد الجزائر.
وجاء تشكيل السودان:
حارس المرمى: علي أبو عشرين
الدفاع: فارس عبد الله - أمير كمال - أحمد وضاح - سمؤال ميرغني
وسط الملعب: صلاح عادل - نصر الدين الشغيل - أبو عاقلة عبد الله
الهجوم: الجزولي نوح - محمد عبد الرحمن - ياسر مزمل
وتنطلق المباراة ضد مصر الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.