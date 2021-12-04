تشكيل كأس العرب - السودان يغير نصف فريقه أمام مصر

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

منتخب السودان

أجرى منتخب السودان تعديلات عديدة على تشكيله استعدادا لمواجهة مصر اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وغير المدرب هوبير فيلود 5 لاعبين شاركوا أساسيين في اللقاء الماضي الذي خسره السودان 4-صفر ضد الجزائر.

وجاء تشكيل السودان:

أخبار متعلقة
تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات عن لقاء لبنان.. وعمر كمال ظهير أيمن ريمونتادا مثيرة لـ وست هام أمام تشيلسي تمهد طريق الصدارة لـ مانشستر سيتي تشكيل برشلونة – عبد الصمد وكوتينيو أساسيان في مواجهة ريال بيتيس

حارس المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: فارس عبد الله - أمير كمال - أحمد وضاح - سمؤال ميرغني

وسط الملعب: صلاح عادل - نصر الدين الشغيل - أبو عاقلة عبد الله

الهجوم: الجزولي نوح - محمد عبد الرحمن - ياسر مزمل

وتنطلق المباراة ضد مصر الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

السودان كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 37 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر ساعة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد..تهديد أول من الضيوف ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة