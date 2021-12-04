تشكيل كأس العرب - السودان يغير نصف فريقه أمام مصر

أجرى منتخب السودان تعديلات عديدة على تشكيله استعدادا لمواجهة مصر اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وغير المدرب هوبير فيلود 5 لاعبين شاركوا أساسيين في اللقاء الماضي الذي خسره السودان 4-صفر ضد الجزائر.

وجاء تشكيل السودان:

حارس المرمى: علي أبو عشرين

الدفاع: فارس عبد الله - أمير كمال - أحمد وضاح - سمؤال ميرغني

وسط الملعب: صلاح عادل - نصر الدين الشغيل - أبو عاقلة عبد الله

الهجوم: الجزولي نوح - محمد عبد الرحمن - ياسر مزمل

وتنطلق المباراة ضد مصر الساعة 6 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.